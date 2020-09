Arktinen merijää suli kesällä mittaushistorian toiseksi pienimpään kokoonsa

Arktinen merijää suli tänä kesänä mittaushistorian toiseksi pienimpään kokoonsa, yhdysvaltalaistutkijat kertoivat maanantaina. Tutkijoiden mukaan ainoastaan vuonna 2012 jääalue pieneni enemmän.

Jääalue sulaa kesäisin, ja jäätä muodostuu uudelleen talvisin. Satelliittikuvat vuodesta 1979 kuitenkin paljastavat, että jään sykli on kutistunut.

Yhdysvalloissa kansallisen lumi- ja jäädatakeskuksen johtaja Mark Serreze sanoo, että vuosi on ollut ”järjetön” pohjoisessa ja mainitsi muun muassa Siperian helleaallot ja valtavat maastopalot.

– Vuosi 2020 on huutomerkki Arktisen merijään laskevalle trendille. Olemme matkalla kohti kausittaista jäätöntä Jäämerta, ja tämä vuosi on jälleen naula arkkuun, Serreze sanoi.

Keskuksen alustavien tietojen mukaan jääalue oli pienin syyskuun 15. päivä, jolloin jäätä oli yli 3,7 miljoonaa neliökilometriä.

Juttua on korjattu klo 1.38: Jutussa puhuttiin aiemmin jääalueesta, vaikka kyseessä on merijääalue.

