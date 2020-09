Australian rajat pysyvät suljettuina vähintään kolme kuukautta – Uudessa-Seelannissa ensimmäinen koronakuolema kuukausiin

Australia pitää rajansa suljettuna ainakin seuraavat kolme kuukautta. Useimmat maan osavaltioista suunnittelevat kuitenkin avaavansa rajansa toisilleen ennen joulua. Australian nykyisten maahantulosäännösten mukaan vain Australian kansalaiset tai pysyvän oleskeluluvan haltijat saavat saapua maahan. Lisäksi yli 100 matkustajan laivat eivät pääse maan satamiin ja Australian kansalaisia estetään lähtemästä maasta.

Maan terveysministeri Greg Huntin mukaan maaliskuussa asetetut säädökset ovat voimassa 17. joulukuuta asti.

– Australian terveydenhuoltokomitea katsoo, että kansainvälinen ja maan sisäinen koronavirustilanne aiheuttaa edelleen terveysriskin, Hunt sanoi lausunnossaan.

Australian pääministeri Scott Morrison sanoi lehdistötilaisuudessa, että seitsemän maan kahdeksasta osavaltiosta ja territoriosta ovat sopineet keskenään rajojen avaamisesta joulukuussa. Lisäksi Morrison sanoi käyvänsä keskusteluja Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardernin kanssa niin sanotun matkailukuplan luomisesta maiden välille.

Elokuun alussa Australia kertoi Pohjoisterritorion pysyvän suljettuna likimain kaksi vuotta. Pitkällä sulkemisella on tarkoitus suojella territorion laajaa alkuperäisväestöä.

Uudessa-Seelannissa Aucklandin tautiryppääseen liittyvä koronakuolema

Uuden-Seelannin viranomaiset kertoivat perjantaina ensimmäisestä koronavirukseen liittyvästä kuolemasta yli kolmen kuukauteen. Viranomaisten mukaan kuollut on 50-vuotias mies, jonka saama tartunta liittyi elokuussa maan suurimmassa kaupungissa Aucklandissa havaittuun koronavirusryppääseen. Edellinen koronavirukseen liittyvä kuolema oli todettu 24. toukokuuta.

Uudessa-Seelannissa on vahvistettu 1 764 koronavirustartuntaa ja siihen liittyviä kuolemia on 23. Viiden miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia on neljä.

Australian viranomaisten mukaan maassa on vahvistettu yli 26 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan 737. Miljoonaa asukasta kohti 25 miljoonan asukkaan Australiassa on koronavirukseen liittyviä kuolemia 29. Suomessa vastaava luku on 61.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

Kuvat: