Batman-elokuvan kuvaukset jäihin Britanniassa – näyttelijä Robert Pattinsonilla kerrotaan olevan koronatartunta

Elokuvayhtiö Warner Bros. kertoo keskeyttäneensä uusimman Batman-elokuvan kuvaukset Britanniassa. Syynä on produktiossa mukana olevalla ihmisellä todettu koronavirustartunta.

Studion tiedotteessa tartunnan saanutta ei nimetty, mutta useiden yhdysvaltalaisten viihdelehtien mukaan kyseessä olisi näyttelijä Robert Pattinson. Esimerkiksi Vanity Fair ja Hollywood Reporter kertovat Pattinsonin tartunnasta lähteisiinsä nojaten.

34-vuotias Pattinson esittää The Batman -elokuvassa nimiosaa. Elokuvan ohjaa Matt Reeves.

Kuvaukset Britanniassa alkoivat uudestaan vasta tällä viikolla. Batman laitettiin alun perin tauolle maaliskuussa koronapandemian vuoksi. Elokuvan on määrä valmistua ensi vuonna.

https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/09/09/robert-pattinson-the-batman-coronavirus

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/batman-pauses-production-1279645

STT

Kuvat: