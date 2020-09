Punainen Risti: Beirutin sataman palo levinnyt ruoka-avun varastoihin

Beirutin satamassa Libanonissa riehuva tulipalo on levinnyt rakennukseen, jossa Punainen Risti on säilyttänyt ruoka-avun varastojaan. Järjestön mukaan palo saattaa aiheuttaa vakavia häiriöitä sen humanitaarisen avun operaatioille.

Punaisen Ristin paikallisen johtajan Fabrizio Carbonin mukaan palavassa varastorakennuksessa on säilytetty muun muassa tuhansia ruoka-annoksia ja puolta miljoonaa litraa öljyä.

Sammuttajien mukaan palo on nyt saatu hallintaan, mutta sitä ei ole onnistuttu sammuttamaan, kertoo al-Jazeera. Libanonin Punaisen Ristin mukaan kukaan ei ole kuollut palossa, mutta yksi ihminen on toimitettu hoitoon hänen hengitettyään savua.

Beirutin räjähdyksessä pahoin vain runsas kuukausi sitten tuhoutuneessa satamassa syttyi aiemmin torstaina uusi suuri tulipalo. Armeijan mukaan palo pääsi irti varastorakennuksessa, jossa säilytetään moottoriöljyä ja autonrenkaita.

Libanonin presidentin Michel Aounin mukaan palon syttymissyy saattoi olla vahinko tai sabotaasi. Hän painotti, että syy pitää selvittää mahdollisimman pian ja syylliset tulee saada edesvastuuseen.

Vasta kaksi päivää aiemmin satamassa syttyi edellinen, pienempi palo, jossa paloi muun muassa renkaita, puuta ja muuta roinaa.

Runsas kuukausi räjähdyksestä

Satamassa tapahtuneessa räjähdyksessä reilu kuukausi sitten tuhoutui suuri osa Beirutin keskustasta. Ainakin 191 ihmistä sai surmansa, kun satamaan varastoitu valtava ammoniumnitraattivarasto räjähti.

Sataman tuhoutuminen on entisestään pahentanut vakavasta talous- ja pakolaiskriisistä kärsivän maan ahdinkoa. Libanonin hallitus joutui eroamaan, kun paljastui, että räjähdysvaarasta oli tiedetty jo vuosia, mutta kukaan ei ollut tehnyt asialle mitään.

Räjähdyksen jälkeisten tutkintojen seurauksena on pidätetty runsaat 20 ihmistä, joiden joukossa on muun muassa korkea-arvoisia satama- ja tulliviranomaisia, Libanon on kuitenkin kieltäytynyt kansainvälisestä tutkinnasta.

STT

Kuvat: