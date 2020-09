Biden olisi parempi vaihtoehto Euroopan markkinoille, Yhdysvaltain osakemarkkinat hyötyisivät ainakin aluksi Trumpin voitosta

Jos Joe Biden nousee marraskuun vaaleissa presidentiksi, Yhdysvaltain osakemarkkinoille voi olla ainakin lyhyellä aikavälillä tiedossa laskua, arvioivat Nordean asiantuntijat.

Vaikka Biden ei kuulukaan demokraattipuolueen vasempaan laitaan, olisi hänen presidenttikaudellaan tiedossa luultavasti lisää sääntelyä ja jonkin verran veronkorotuksia. Näin tapahtuisi etenkin silloin, jos Biden valtaisi Valkoisen talon ja demokraatit nappaisivat kongressissa sekä edustajainhuoneen että senaatin.

Sääntelyn kiristäminen hidastaisi mitä todennäköisimmin pörssikurssien nousua.

– Markkinoiden silmissä huolestuttaisi eniten tämä Bidenin veronkorotuspaketti. Biden on ajatellut, että suurin osa kohdistuisi suurituloisiin, mutta siellä on mukana toki myös yritysveron nostoa ja osinkoveron kiristyksiä. Nämä johtaisivat todennäköisesti siihen, että markkinoilla ei suhtauduttaisi Bidenin agendaan niin myönteisesti, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi maanantaina Nordean mediatilaisuudessa.

Presidentti Donald Trumpille pörssinousun ylläpitäminen on ollut keskeinen tavoite. Yhdysvaltain talous ja Wall Streetin osakekurssit olivat enimmäkseen vahvassa nousussa läpi Trumpin presidenttikauden ennen kuin koronaviruspandemia aiheutti keväällä jyrkän pudotuksen. Trump on toistuvasti hehkuttanut osakemarkkinoilla saavutettuja ennätyksiä todisteena talouspolitiikkansa onnistumisesta.

Perinteinen energia-ala hyötyisi Trumpista

Virkakautensa alkupuoliskolla Trump runnoi läpi merkittävät veronalennukset ja on saanut purettua sääntelyä. Etenkin energia-alalla ja finanssisektorilla toivotaan kevyelle sääntelylle jatkoa.

– Jos Trump saa jatkaa ja onnistuu vielä pitämään senaatin, verotus ja sääntely pysyvät kevyinä. Tähän todennäköisesti riittää se, että Trump pysyy presidenttinä, Nordean päästrategi Antti Saari analysoi.

– Energiantuotannon sääntely ja yhdysvaltalaisen finanssialan sääntely tuskin kiristyisivät, ja ne ovat sijoittajien näkökulmasta niitä tärkeimpiä juttuja. Tässä tilanteessa Yhdysvaltain talous ja markkinat olisivat varmasti voittajia, kuten myös yhdysvaltalainen energia-ala ja pankit.

Bidenin voitto taas olisi hyvä uutinen vastuullisuuteen panostaville yhtiöille ja puhtaan energian tuotannolle. Jos Yhdysvallat satsaisi Bidenin alaisuudessa enemmän puhtaaseen energiaan, olisi se todennäköisesti hyvä uutinen puhtaan energian yhtiöille myös Euroopassa.

Osakemarkkinoiden kannalta kaikkein pahin skenaario olisi se, jos vaalitulos jäisi epäselväksi ja Yhdysvallat ajautuisi poliittiseen kaaokseen. Se tietäisi markkinoille epävarmuutta.

Biden parempi Euroopan markkinoille

Suomalaisen piensijoittajan kannalta molempien ehdokkaiden voitoissa on omat hyvät puolensa. Bidenin voitto todennäköisesti vahvistaisi eurooppalaisia osakemarkkinoita Yhdysvaltoihin nähden.

– Biden olisi Euroopan markkinoiden kannalta yksiselitteisesti positiivisempi vaihtoehto, sillä hänellä ei ole antipatioita Eurooppaa kohtaan kuten Trumpilla. Osakemarkkinoilla se olisi ainakin lyhyellä aikavälillä huonompi vaihtoehto Yhdysvalloissa, von Gerich ennustaa.

Trumpin politiikka on ollut pääosin vahvaa dollaria tukevaa. Bidenin alaisuudessa dollari todennäköisesti heikentyisi jonkin verran.

Demokraatit ovat ajaneet huomattavasti suurempaa talouden elvytyspakettia kuin republikaanit, joten Bidenin voitto tietäisi voimakkaampaa elvyttämistä. Tosin Trumpinkin politiikka on poikennut suuresti republikaanien perinteisesti ajamasta budjettikurilinjasta, sillä Yhdysvaltain velan määrä on kasvanut huomattavasti hänen alaisuudessaan.

Senaatinvaaleissa paljon pelissä

Yhdysvaltain talouspolitiikan tulevan suunnan kannalta oleellista on presidenttikisan tuloksen ohella se, miten kongressinvaaleissa käy. Edustajainhuone pysyy todennäköisesti demokraattien hallussa, mutta senaatin osalta tilanne on tasainen ja voi kääntyä kummin päin vain.

Jos Biden joutuu aloittamaan presidenttikautensa jakautuneen kongressin kanssa, on hänen vaikea saada läpi mitään laajoja uudistuksia, ja republikaanit pystyisivät blokkaamaan esimerkiksi merkittävät veronkorotukset ja menolisäykset.

Jos taas demokraatit saisivat kaikki kolme kamaria haltuunsa, Biden pääsisi toteuttamaan suunnitelmiaan vapaammin, ja tiedossa olisi sääntelyn ja veronkorotusten lisäksi laajoja investointeja muun muassa koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Trump todennäköisesti joutuisi presidenttinä jatkamaan vähintäänkin jakautuneen kongressin kanssa. Hän todennäköisesti keskittyisikin toisella kaudellaan yhä enemmän asioihin, joihin kongressi ei voi vaikuttaa niin paljon, kuten ulkopolitiikkaan.

Kiina-suhde kiristyy joka tapauksessa

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteiden kiristyminen jatkunee Nordean asiantuntijoiden mukaan, oli presidenttinä sitten Trump tai Biden.

– Eivät Trump tai Biden ole puheissaan kättä Kiinan suuntaan ojentaneet, kyllä presidentinvaalikampanjoissa nyt näytetään kilpailevan sillä että kumpi osoittaa tiukempia toimia Kiinan suhteen, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Koivun mukaan Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet ovat heikentyneet tämän vuoden aikana, vaikka aihe onkin jäänyt mediassa koronaviruksen jalkoihin. Yhdysvaltain keinovalikoima kauppasodassa on monipuolistumassa, sillä Trumpin käyttämät tuontitullit ovat osoittautuneet välineenä varsin kömpelöksi.

Ilmassa on merkkejä siitä, että EU:ssakin Kiina nähdään yhä enemmän kilpailijana tai vastustajana, ja Brysselissä ymmärrys Yhdysvaltain tiukkaa Kiina-linjaa kohtaan on kasvanut huomattavasti. Etenkin jos Biden valitaan presidentiksi, Yhdysvaltain ja EU:n välinen yhteistyö vahvistunee tälläkin alueella.

Bidenin voitto tarkoittaisi myös sitä, että Trumpin uhkaamien autotullien varjo väistyisi Euroopan yltä.

Anssi Rulamo

STT

