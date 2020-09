Birminghamin keskustassa puukotettu useita ihmisiä viime yönä – uhrien tarkasta määrästä ei ole tietoa

Britannian toiseksi suurimmassa kaupungissa Birminghamissa on viime yönä puukotettu useita ihmisiä. Puukotukset tapahtuivat kaupungin keskustassa.

Sky Newsin haastattelema Länsi-Midlandsin poliisin edustaja sanoi, ettei uhrien määrästä tai vammojen vakavuudesta ole tietoa.

Poliisi kertoo saaneensa hälytyksen puukotuksista yöllä puoli yhdeltä. Tapahtumien tutkinta jatkuu, ja poliisi sanoo, ettei pysty vielä kertomaan tarkempia tietoja tapahtuneesta.

– Tutkinnan alkuvaiheessa ei ole syytä spekuloida tapahtuneesta, poliisi sanoi BBC:n mukaan.

Poliisi on eristänyt alueen Birminghamin keskustassa, ja joitakin teitä on suljettu. Lisäksi poliisi kehottaa ihmisiä pysymään rauhallisina ja valppaina sekä pysymään poissa tapahtumapaikalta.

https://news.sky.com/story/major-incident-in-birmingham-city-centre-after-multiple-stabbings-police-say-12064897

https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-54045143

STT