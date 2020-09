Boris Johnson asetti takarajan brexit-kauppasopimukselle – yhteisymmärrys on löydettävä 15. lokakuuta mennessä

Britannian pääministeri Boris Johnson on antanut Euroopan unionille takarajan brexitin jälkeisestä kauppasopimuksesta. Johnsonin mukaan takaraja on nyt 15. lokakuuta.

Jos sopimusta ei synny määräaikaan mennessä, vapaakauppasopimusta tuskin tahojen välille syntyy, pääministeri sanoi kansliansa julkaisemassa tiedotteessa sunnuntaina.

Euroopan unioni on jo aiemmin antanut ymmärtää, että sopimuksen olisi valmistuttava viimeistään lokakuun puolivälissä, jotta se saataisiin käännettyä ja ratifioitua unionissa Britannian EU-eron siirtymäkauden aikana.

Johnson ei ole kuukausiin halunnut ottaa kantaa eräpäivään. Nyt hän kuitenkin sanoi tiedotteessa, että lokakuun 15. on viimeinen mahdollinen päivä yhteisymmärrykselle, jos sopimuksen on tarkoitus olla voimassa vuoden loppuun mennessä.

– Ei ole mitään järkeä ajatella tätä ajankohtaa pidemmälle. Jos emme pääse sopuun siihen mennessä, en näe, että välillämme olisi vapaakauppasopimus, Johnson sanoi.

Kauppaan WTO:n säännöillä

Johnson sanoi, että Britannialla voisi ilman sopua olla samantyyppinen sopimus kuin Australialla tai Kanadalla. Australia käy EU:n kanssa kauppaa Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöihin ja maksuihin nojaten. Johnsonin hallinto on kuitenkin ajanut Britannialle suopeampaa sopimusta.

Sopimusneuvotteluiden on määrä jatkua tällä viikolla Lontoossa. Britannian pääneuvottelija David Frost ei antanut sunnuntaisessa haastattelussa paljoakaan toivoa neuvotteluläpimurrosta. Frostin kollega, EU:n neuvottelija Michel Barnier sanoi viime viikolla, että Britannia ei ole antamassa periksi merkittävissä kysymyksissä.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa, ja siirtymäkausi päättyy tämän vuoden lopussa.

