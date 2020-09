AlphaTaurin Gasly räjäytti F1-pankin Monzassa, Bottas viides – Italian gp:tä värittivät jättiyllätykset

Mercedeksen Valtteri Bottas on ajanut formula ykkösten Italian gp:ssä viidenneksi. MM-sarjan kahdeksannen kisan Monzassa voitti yllättäen AlphaTaurin ranskalaiskuljettaja Pierre Gasly.

Voitto oli Gaslyn F1-uran ensimmäinen. Yllätysten värittämässä kilpailussa toiseksi sijoittui McLarenin espanjalaiskuljettaja Carlos Sainz Jr. ja kolmanneksi Racing Pointin kanadalainen Lance Stroll.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli 13:s. Kuljettajien MM-sarjaa johtava Lewis Hamilton ajoi seitsemänneksi.

Nelinkertainen maailmanmestari, Ferrarin Sebastian Vettel keskeytti jo alussa tekniseen vikaan. Myös toinen Ferrari-kuljettaja Charles Leclerc keskeytti lähes kilpailun puolivälissä ajettuaan ratareunukseen. Tämän jälkeen radalle tuli turva-auto ja kisa keskeytyi ennen uusintalähtöä kymmeniksi minuuteiksi.

Kilpailu on yksi MM-kauden eriskummallisimmista, sillä muun muassa Hamilton ja Alfa Romeon Antonio Giovinazzi saivat varikon läpiajorangaistukset. He olivat käyneet varikolla kiellettyyn aikaan, kun se oli kiinni. Kuljettajien MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Hamilton putosi kisan kärkipaikalta hännille.

Räikkönen kipusi puolivälissä kisan uusintalähdössä jopa toiseksi, mutta Alfa Romeon moottoriteho ei riittänyt pitämään suomalaiskonkaria kilpailun kärkipaikoilla. Hänen MM-pistetilinsäkin jäi yhä avaamatta.

MM-sarja jatkuu ensi viikonloppuna Italian Mugellossa.

STT

