Kolmosesta on tullut Bottaksen onnenluku – ”Mukava voittaa taas”

Kolmosesta on hyvää vauhtia tulossa formula 1 -kuljettaja Valtteri Bottaksen onnennumero. Suomalainen otti sunnuntaina toisen voittonsa Venäjän gp:ssä lähdettyään matkaan kolmannesta ruudusta.

Bottas avasi F1-uransa voittotilin samalla Sotshin katuradalla huhtikuussa 2017, ja silloinkin lähtöruutu oli kolmas.

Sunnuntaina häneltä sujui kaikki lähdöstä alkaen. Tällä kaudella starteissa arastellut Bottas haastoi itsensä Lewis Hamiltonin ja ohitti edeltään lähteneen Red Bullin Max Verstappenin.

Hollannin Verstappen kaasutteli toiseksi ja britti Hamilton kolmanneksi.

Bottakselle voitto oli kauden toinen. Hän oli ykkönen MM-sarjan heinäkuun alussa avanneessa Itävallan gp:ssä.

– Mukava voittaa taas. Siitä on jo aikaa, aina se tuntuu hyvältä, urallaan yhdeksän F1-kilpailua voittanut Bottas kehui.

Renkaista kilpailuetua

Bottas oli lähdön jälkeen jo puoliksi Hamiltonin ohi, mutta kakkosmutka meni hieman leveäksi.

– Lähdössä oli ensimmäinen tilaisuus yrittää ohi. Piti tehdä jonkinlainen kompromissi, koska radalla oli ahdasta ja törmäysvaara oli olemassa, Bottas muisteli.

Hän oli murheissaan lauantaisen aika-ajon kolmossijan jälkeen. Hamilton oli aika-ajoissa lopulta ylivoimainen, mutta tavallaan sinetöi kohtalonsa itse kilpailussa sählättyään toisella aika-ajojaksolla niin, että joutui lähtemään kisaan pehmeällä rengasseoksella.

Bottas pääsi matkaan keskikovilla renkailla ja sai siitä kilpailuetua Hamiltoniin nähden.

– Tiesin, että tulossa on pitkä kisa ja että minulla on keskikovilla renkailla mahdollisuudet, Bottas kertoi.

Hamilton sai tuomaristolta kymmenen sekunnin aikarangaistuksen, sillä hän teki ennen kilpailua lähtöharjoituksen radalla kielletyssä paikassa. Tallikaveriaan reilut kymmenen kierrosta myöhemmin renkaidenvaihtoon tullut Bottas repi keskikovilla kumeillaan eroa muihin ratkaisevasti.

– Kun Lewis sai aikarangaistuksen, pystyin kontrolloimaan vauhtia sopivasti, Bottas sanoi.

Bottaksen tavoin keskikovilla renkailla kisaan lähtenyt Verstappen ei Bottasta huolettanut.

– En ollut Maxista huolissani, koska tiesin mahdollisuuteni, Bottas vahvisti.

Räikkönen sivusi gp-starttiennätystä

Kuljettajien MM-sarjaa johtavan Hamiltonin etumatka toisena olevaan Bottakseen supistui 44 pisteeseen. Jäljellä on seitsemän kilpailua.

– Kisoja on vielä jäljellä. En luovuta, vaan taistelen loppuun saakka, Bottas lupasi.

Kimi Räikkösen Alfa Romeon moottorin puhti riitti 14. sijaan. Merkittävintä Räikköselle Venäjän gp:ssä oli se, että hän nousi Sotshissa Rubens Barrichellon rinnalle gp-starttien ennätysmäärässä ajettuaan formula 1 -uransa 323. kilpailun.

Seitsemättä maailmanmestaruuttaan jahtaavalle Hamiltonille tappio Bottakselle oli tilastollisesti katkera. Hamiltonilla oli tilaisuus kivuta sivuamaan Michael Schumacherin 91 gp-voiton ennätystä. Nyt britti joutuu odottamaan uutta tilaisuutta kahden viikon päähän Saksan gp:hen Nürburgringille.

Hamilton ei pystynyt peittämään pettymystään saamaansa aikarangaistukseen ja heitti piikkiä kisavirkailijoiden suuntaan.

– He yrittävät pysäyttää minut, eikö vain? Olen varma, ettei kukaan ole formula ykkösissä saanut rangaistusta yhtä naurettavasta syystä, Hamilton vuodatti uutistoimisto AFP:n mukaan.

Luis Vasconcelos, Reima Rautiainen

STT

Kuvat: