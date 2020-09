Joel Kiviranta mätti kypärätempulla Dallasin lohkofinaaliin – ”Tämä oli sellainen hetki, josta lapsena haaveilee”

Jääkiekon NHL:ssä länsilohkon taistelupari Dallas Stars ja Colorado Avalanche mittelivät pääsystä lohkofinaaliin pitkän kaavan mukaan. Pudotuspelien toisen kierroksen seitsemäs ja viimeinen kohtaaminen venyi jatkoajalle tasatilanteessa 4-4.

Dallasin suomalaispelaajista ensimmäisiä pudotuspelejään pelaava hyökkääjä Joel Kiviranta nousi kypärätempulla joukkueensa ratkaisijaksi. Hän sinetöi Dallasille 5-4-voiton jatkoajan seitsemännellä minuutilla ja teki varsinaisella peliajalla kaksi maalia, joista toinen nosti Dallasin tasoihin kolmannen erän lopussa.

– Tämä oli sellainen hetki, josta lapsena haaveilee. Pelasin tänään elämäni ensimmäisen game sevenin (pudotuspelien seitsemännen ottelun), enkä tiennyt mitä odottaa. Se oli vain yksi peli muiden joukossa, Kiviranta sanoi nhl.comin mukaan.

Voittomaaliin Kiviranta sai syötön verkon takaa Andrej Sekeralta.

– (Coloradon) puolustus ehkä vähän hukkasi minut siinä kohtaa. Yritin löytää heikon kohdan, ja syöttö oli hieno, Kiviranta kuvaili.

Maalit olivat samalla Kivirannan uran ensimmäiset playoff-maalit. Hänellä oli pudotuspeleistä aiemmin tilillään yksi syöttöpiste elokuisesta kohtaamisesta Calgary Flamesin kanssa.

– Legenda on syntynyt, hehkutti Dallas Stars Twitter-tilillään ratkaisumaalin jälkeen.

– Me emme lähde kotiin, Kiviranta puolestaan iloitsi seuransa jakamalla pukukoppivideolla.

Erilaisia ennätyksiä ja tilastollisia erikoisuuksia usein esiin nostava NHL:n tiedotus löysi heti vertailukohtia myös Kivirannan kypärätempulle. Sen mukaan Kiviranta on liigan historiassa seitsemäs pelaaja ja ensimmäinen tulokas, joka onnistuu kolmen maalin teossa pudotuspelien seitsemännessä ottelussa.

Edellinen vastaava kypärätemppu on Wayne Gretzkyn nimissä ja vuodelta 1993, NHL kertoo Twitterissä.

Heiskaselle jälleen pisteitä

Lohkofinaalipaikka on Dallasille ensimmäinen sitten vuoden 2008.

Ilmiömäisessä pisteenkeruuvireessä pudotuspeleissä ollut puolustaja Miro Heiskanen teki kaksi syöttöpistettä, hyökkääjä Roope Hintz yhden.

Coloradon hyökkääjä Mikko Rantanen kuittasi syöttöpisteen Nazem Kadrin kolmosmaalista.

Dallasin seuraksi lohkofinaaliin liittyy joko Vegas Golden Knights tai Vancouver Canucks, joiden ottelusarja on niin ikään tasapisteissä 3-3. Ratkaiseva seitsemäs ottelu pelataan lauantaina aamuyöllä Suomen aikaa.

Mari Areva

STT

