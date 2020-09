Dallasin suomalaissikermä säkenöi NHL:n finaaliavauksessa – Joel Kiviranta ja kaima Hanley häärivät Starsin ratkaisupelaajina

Sensaatiomaista jääkiekkosyksyä pelaavan Dallas Starsin suomalaispelaajat aloittivat NHL:n finaalisarjan Tampa Bay Lightningiä vastaan tehokkaasti. Dallas vei Edmontonissa pelatun avausottelun 4-1, ja joukkueen kaikki neljä suomalaista pääsivät tehopisteille.

NHL-seuraajien huulille tänä syksynä tupsahtanut hyökkääjä Joel Kiviranta lukeutui Dallasin näkyvimpiin pelaajiin. Vaasan Sportista viime kauden jälkeen NHL:ään siirtynyt Kiviranta iski Starsin kolmannen maalin ja teki Roope Hintzin kanssa esityön finaalisarjan avausmaaliin, jonka tehtaili todellinen yllätysnimi.

Kiviranta taklasi reilun viiden minuutin pelin jälkeen kiekon pois Tampa Bayn tähtisentteri Brayden Pointilta, joka on kärsinyt pudotuspeleissä vaivoista. Kiekko ajautui Tampa-maalin taakse Hintzille, joka syötti pelivälineen maalin eteen nousseelle Joel Hanleylle.

Kanadalaisesta peruspakki Hanleysta tuli lähes kolmeen vuosikymmeneen ensimmäinen puolustaja, joka on avannut NHL-maalitilinsä finaaliottelussa. NHL:n verkkosivujen mukaan edellisen kerran vastaavan teki Pittsburghin riveissä pelannut Jim Paek vuonna 1991.

– Joel Hanley, en voisi olla iloisempi hänen puolestaan. Tämä poika on pelannut joukkueessamme laadukkaita peliminuutteja, Dallasin päävalmentaja Rick Bowness kehaisi lähinnä AHL:ssä pelannutta 29-vuotiasta puolustajaa.

”En oikein tiedä, mitä nyt on meneillään”

Tampa Bay tuli avauserässä tasoihin Yanni Gourdelle merkityllä maalilla, jossa kiekko kimposi Gourden ja Hintzin luistimista maaliin.

Toinen erä oli kuitenkin Dallasin. Miro Heiskasen lähettämä päätykiekko tavoitti Aleksandr Radulovin, joka vapautti Heiskasen pakkiparin Jamie Oleksiakin maalintekoon.

Erän viimeisellä minuutilla Kiviranta nousi hyökkäysalueelle Esa Lindellin syötöstä. Laiturin ensimmäinen kiekko kilpistyi Tampa-puolustajan luistimeen, mutta toinen veto ohitti Tampa-vahti Andrei Vasilevskin.

Maali oli Kivirannalle jo pudotuspelien viides.

– En oikein tiedä, mitä nyt on meneillään. Joskus vain tuntuu siltä, että mihin tahansa kiekon ampuu, se painuu maaliin. Minulla on nyt se tunne, Kiviranta sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Se tuntuu hyvältä, mutta me tarvitsemme vielä kolme voittoa. Sillä ei ole väliä, kuka maalit tekee.

Jason Dickinson ampui loppulukemat tyhjään maaliin päätöserässä.

Hudobin kiekkosateessa

Dallas ampui ottelussa vain 20 kertaa Vasilevskin maalia kohti. Kolmannessa erässä Tampa Bay hallitsi täysin laukaustilastoa, sillä vedot menivät salamapaidoille 22-2. Vaarallisimmat paikat kilpistyivät kuitenkin Dallasin maalivahtiin Anton Hudobiniin.

– Kun puolustamme hyvin, se antaa meille mahdollisuuden hyökätä hyvin. Ja tietysti meidän maalivahtimme pelaa aika jämäkästi. Se auttaa menestymään, viime vuoden MM-kultaleijona Kiviranta ruoti joukkueensa peliä.

Toinen finaaliottelu pelataan tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Mestaruus irtoaa neljällä voitolla.

Paavali Pastila

STT

