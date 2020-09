Dallas Stars pyrkii vielä yhteen yllätykseen Edmontonin NHL-kuplassa – ”Suurin testi on edessämme”

Jääkiekkoliiga NHL:n loppuottelusarja alkaa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä Edmontonissa. Taalaliigan kausi jatkui kuukausien koronatauon jälkeen elokuun alussa Edmontoniin ja Torontoon rakennetuissa NHL-kuplissa, ja seitsemän viikon jälkeen 24 joukkueesta jäljellä ovat vain Tampa Bay Lightning ja Dallas Stars.

Suomalaispelaajien Miro Heiskasen, Esa Lindellin, Roope Hintzin ja Joel Kivirannan tähdittämä Dallas on Tampaa vastaan altavastaaja, mutta niin joukkue oli myös edellisillä kierroksilla Vegasia ja Coloradoa vastaan. Stars on kammennut tiensä finaaleihin tiiviillä puolustamisella ja Anton Hudobinin väkevällä maalivahtipelillä, tehokkuudella sekä suomalaistähtiensä paraatiotteilla.

Joel Kiviranta iski ratkaisuottelussa hattutempun Coloradon verkkoon ja osui myös Vegas-sarjan katkaisseessa viidennessä ottelussa, Lindell on ruotinut isoja peliminuutteja puolustuspäässä ja Heiskanen johtaa 22 pisteellään joukkueen sisäistä pudotuspelipörssiä.

– Pelaamme ottelun kerrallaan. Olemme päässeet läpi kolmesta kovasta kierroksesta, mutta suurin testi on edessämme, Dallas-kapteeni Jamie Benn sanoi lehdistötilaisuudessa perjantaina.

Tähtihyökkääjät Nikita Kutsherov (26 pistettä) ja Brayden Point (25) ovat kantaneet päävastuun Tampan tehoista, mutta joukkueesta löytyy ratkaisijoita nelosketjusta saakka.

Tampan kärkihyökkääjiin lukeutuva Steven Stamkos ei ole pelannut pudotuspeleissä, mutta Tampa on väläytellyt kanadalaisen pelaavan loppuottelusarjassa.

Finalistien sitkeydestä kertovat joukkueiden jatkoerätilastot. Dallas on voittanut kaikki neljä jatkoeriin venynyttä otteluaan. Tampa on vienyt viisi ottelua jatkoerässä ja hävinnyt yhden.

Venäläisvahtien ja kärkipuolustajien taisto

Ottelusarja kulminoituu muutamaan kihelmöivään taistelupariin. Kymmenen NHL-vuoden jälkeen ykkösvahdiksi noussut Hudobin (pudotuspelien torjuntaprosentti 92,0) saa vastaan venäläisen maanmiehensä ja liigan huippuvahteihin kuuluvan Andrei Vasilevskin (93,1).

Joukkueidensa johtavat puolustajat Heiskanen ja Tampa Bayn Victor Hedman lukeutuvat suosikkien joukkoon myös keskustelussa pudotuspelien arvokkaimmasta pelaajasta. Heiskanen on pelannut vajaan 25 minuutin keskiarvolla pudotuspeleissä, yhdeksän maalia tällänneen ruotsalaispuolustaja Hedmanin peliaikakeskiarvo on 26.31.

– Hän pelaa jokaisessa tilanteessa, ja nuoren puolustajan on hankalaa pelata niin isoja minuutteja tasaisesti. Hän on suuri tekijä heidän pelissään, joten meidän on tehtävä hänen pelaamisensa hankalaksi, 29-vuotias Hedman arvioi 21-vuotiaan Heiskasen edesottamuksia NHL:n verkkosivuilla.

Myös joukkueiden päävalmentajilla, Dallasin Rick Bownessilla ja Tampan Jon Cooperilla on yhteistä historiaa. Jo 30 vuoden ajan NHL-valmentajana toiminut Bowness oli Cooperin apuvalmentaja, kun Lightning eteni edellisen kerran NHL-finaaleihin vuonna 2015.

Dallasin edellinen Stanley cup -mestaruus on vuodelta 1999. Tampa Bay juhli viimeksi kesällä 2004.

https://www.nhl.com/news/dallas-stars-tampa-bay-lightning-savor-opportunity-for-stanley-cup/c-319100590

Paavali Pastila

STT

Kuvat: