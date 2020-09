Djokovic hylättiin Yhdysvaltain avoimista – iski pallon tuomarin kurkkuun

Novak Djokovic hylättiin tenniksen Yhdysvaltain avoimesta mestaruusturnauksesta neljännellä kierroksella, kun serbitähti löi tahattomasti pallon linjatuomarin kaulaan.

Djokovic oli häviöllä Espanjan Pablo Carreno Bustalle ensimmäisessä erässä luvuin 5-6, kun hän löi pallon kohti pelin naistuomaria. Urheilukanava ESPN:n Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy, kuinka pisteen jälkeen turhautunut Djokovic lyö mailallaan pallon taakseen kentän laidalle.

Pallo osui tuomaria kaulaan, ja hänen kuultiin haukkovan henkeään. ESPN:n videolla näkee, kuinka tennistähti säikähtää huomattuaan pallon osuvan tuomariin.

Djokovic kiirehti tarkistamaan naisen voinnin, ja muutaman minuutin kuluttua tuomari nousi ylös ja käveli kentältä pois.

Noin kymmenen minuutin keskustelujen jälkeen turnauksen päätuomari ilmoitti, että Carreno Busta voitti ottelun.

Carreno Busta kommentoi ottelun jälkeen toimittajille, että kyseessä oli tahaton onnettomuus.

– Minusta se oli huonoa onnea, Carreno Busta sanoi.

Djokovic pyysi myöhemmin tapahtunutta anteeksi lausunnossaan Instagramissa.

– Tämä koko tilanne on saanut minut surulliseksi ja oloni tyhjäksi. Tarkastin linjatuomarin voinnin, ja turnauksesta kerrottiin, luojan kiitos, että hän voi hyvin. Olen äärimmäisen pahoillani, että aiheutin hänelle tällaista stressiä, maailman listaykkönen kirjoitti.

Djokovic on yksi harvoista pelaajista, jotka on diskattu miesten kaksinpelin grand slam -turnauksesta.

Serbitähden tavoitteena oli voittaa uransa 18. grand slam -titteli. Näin hän olisi päässyt lähelle miesten kaikkien aikojen grand slam -tittelien ennätystä. Djokovicia edellä on Rafael Nadal 19:a voitolla ja Roger Federer 20:a voitolla.

Kahdeksanneksi sijoitettu Martic putosi jatkosta

Petra Marticin matka tenniksen Yhdysvaltain avoimessa päättyi neljännellä kierroksella. Kazakstanin Julia Putintseva taivutti kroatialaistähden yli kaksi ja puoli tuntia kestäneessä ottelussa. Putintseva eteni naisten kaksinpelin puolivälieriin lukemin 6-3, 2-6, 6-4.

Martic oli turnauksen kahdeksanneksi sijoitettu pelaaja, mutta kazakstanilaisvastustaja oli vasta 23:nneksi sijoitettu. Putintseva kohtaa puolivälierässä Yhdysvaltain Jennifer Bradyn. Myös Brady ylsi sunnuntaina yllätykseen, kun hän peittosi Saksan Angelique Kerberin vajaassa puolessatoista tunnissa 6-1, 6-4.

Miesten neljännellä kierroksella nähtiin saksalaisvoittaja, kun viidenneksi sijoitettu Alexander Zverev nuiji sijoittamattoman espanjalaisen Alejandro Davidovich Fokinan 6-2, 6-2, 6-1.

