Keltaiset liput vesittivät Bottaksen viimeisen hyökkäyksen – Hamilton nappasi paalupaikan Mugellossa

Odotettua loppuhuipennusta ei nähty formula ykkösten Toscanan gp:n aika-ajossa Mugellon radalla lauantaina. Valtteri Bottas lähti hyökkäämään aika-ajon viimeisen osion päätöshetkillä Mercedes-tallikaverinsa Lewis Hamiltonin kärkiaikaa vastaan, mutta keltaiset liput romuttivat suomalaisen haaveet nopean kierroksen tekemisestä ja paalupaikasta.

Kaikissa kolmissa harjoituksissa nopeinta vauhtia pitänyt Bottas jäi Hamiltonista 0,059 sekuntia ja lähtee sunnuntain kisaan kakkosruudusta. Bottas joutui hidastamaan vauhtiaan keltaisten lippujen alla, kun Renault-kuljettaja Esteban Ocon pyörähti radan ensimmäisellä sektorilla Bottaksen edessä.

– En saanut mahdollisuutta, ja se on pettymys, koska vauhtini on ollut hyvää läpi viikonvaihteen. Minun olisi pitänyt tehdä nopeampi veto ensimmäisellä yrityksellä. Lewis onnistuu löytämään aina vauhdin, ja hänen ensimmäinen vetonsa oli minua parempi, Bottas sanoi.

Kirvelevästä aika-ajotuloksesta huolimatta Bottas lähtee kisaan luottavaisena.

– Paalulta olisi ollut kivempi startata, mutta lähtösuora on todella pitkä ennen ensimmäistä mutkaa. Minulla on siinä mahdollisuus saada hyvää imua, Bottas ruoti.

Formulasirkusta hallitsevalle Hamiltonille paalupaikka oli jo uran 95:s. Tällä kaudella aika-ajon jälkeen ykköspaikalla ovat tuuletelleet vain Mercedes-miehet.

Hamilton kehui aika-ajon jälkeen Bottaksen vauhtia Mugellossa.

– Tämä rata on ilmiömäinen ja haastava. Olen tehnyt kovasti töitä taustajoukkojeni kanssa parantaakseni ajolinjojani ja auton säätöjä. Sain vihdoin sellaisen kierroksen, jonka tarvitsin, britti kertoi ratahaastattelussa.

Vettelin alakulo jatkui, Monzan voittaja Gasly romahti

Aika-ajon kolmanneksi kaasutteli Red Bullin Max Verstappen, joka jäi Hamiltonista 0,365 sekuntia. Verstappenin tallikaveri Alexander Albon oli neljäs ja Ferrarin Charles Leclerc viides. Toinen Ferrari-kuljettaja Sebastian Vettel jäi aika-ajon toiseen osioon. Sunnuntain kisa on Ferrarille 1 000:s F1-sarjassa, joten alavireisesti viime ajat esiintyneen Vettelin paineet eivät juuri hellittäneet.

Vettel hävisi sijan verran jopa Alfa Romeon Kimi Räikköselle, joka oli 13:s. Sijoitus on tällä kaudella Räikkösen paras aika-ajossa. Se ei kuitenkaan konkaria lämmittänyt.

– Se on aina pettymys, kun ei ole korkeammalla. En kuitenkaan usko, että autosta olisi saanut otettua paljon enempää irti. Viimeinen kierros oli taas liian hidas. Ohittaminen on vaikeaa tällä radalla, Räikkönen arveli.

Edellisessä kisassa Monzassa yllätysvoittoaan villisti juhlinut AlphaTaurin Pierre Gasly romahti pahasti Mugellossa. Ranskalaiskuljettaja Gasly jäi aika-ajossa ykkösosioon ja lähtee kisaan vasta ruudusta 16.

Tuomas Reinikainen, Luis Vasconcelos

STT

Kuvat: