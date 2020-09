Eduskunnalle annetaan pääministerin ilmoitus EU:n elpymispaketista viikon päästä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen EU:n elpymispaketista ensi keskiviikkona. Asiasta kertoi puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Ilmoituksessa pääministeri kertoo heinäkuussa pidetystä EU:n huippukokouksen neuvottelutuloksesta. Sen jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään asiasta keskustelu.

Vehviläinen sanoo pitävänsä tärkeänä, että neuvottelutulosta käsitellään eduskunnan valiokuntien lisäksi eduskunnan suuressa salissa, sillä eduskunnan rooli Suomen EU-politiikan linjaamisessa on erittäin merkittävä.

– Edustajat haluavat perehtyä ja osallistua EU-keskusteluun niin eduskunnassa kuin talon ulkopuolella. Myös laajempi EU-kansalaiskeskustelu on aina tarpeen. Hyväksyttävyys ei synny ilman keskustelua, Vehviläinen sanoo.

Brysselissä sovittu 750 miljardin euron elpymispaketti on jo nostattanut kuumaa keskustelua. Keskiössä on kysymys yhteisvastuusta ja koko eurooppalaisen yhteistyön luonteesta.

Oppositiopuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat jo ilmoittaneet, että ne yrittävät estää Suomen osallistumisen elvytyspakettiin.

Paketti on perustuslakivaliokunnan punnittavana. Perustuslakivaliokunta arvioi, onko perussopimuksia käytännössä rikottu tai onko otettu sellaisia toimivaltuuksia käyttöön Euroopan tasolla, joita ei olisi saanut ottaa.

Eduskunta saa syyskaudella 168 esitystä

Eduskunnalla on luvassa kiireinen syksy, kun koronan takia kevätkaudella odottamaan jääneet lakihankkeet pitäisi saada nyt eteenpäin. Hallitukselta on luvassa 168 esitystä eduskunnan syyskaudelle.

– Kaikki aika ja energia meni viime keväänä korona-asioihin, ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeriössä, Vehviläinen sanoo.

Suuria kokonaisuuksia on elpymispaketin lisäksi siten esimerkiksi asiakasmaksulaki, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja hoitotakuu. Suomen talous ja työllisyys tulevat nousemaan myös esille monessa yhteydessä.

– Mutta niin kuin tiedetään, tämä korona-asia ei ole ollenkaan ohitse. Käsitykseni mukaan esimerkiksi tartuntatautilaki on sellainen, joka edelleen tarvitsee viilauksia, Vehviläinen kertoo.

STT

