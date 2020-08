Eduskunta aloittaa kiireisen syysistuntokauden – koronan alle jääneet lakihankkeet odottavat käsittelyä

Eduskuntaa odottaa kiireinen syksy, kun se tänään aloittaa kesän jälkeen istuntokautensa. EU:n elpymispaketti on yksi isoimmista asioista, joita eduskunnassa tänä syksynä käsitellään. Myös talouteen ja työllisyyteen liittyvät kysymykset nousevat merkittävällä tavalla esiin.

Keväällä ja kesällä koronaepidemiaan liittyvä lainsäädäntö vei hallituksen ja eduskunnan päähuomion, joten nyt koronan alle hautautuneita lainsäädäntöhankkeita on listalla ruuhkaksi asti.

Kymmenkunta kansalaisaloitetta odottaa myös käsittelyä.

Eduskunta jatkaa rajoituksia, jotka se asetti työskentelylleen keväällä koronavirusepidemian takia. Keväällä ja kesällä kansanedustajien määrää istuntosalissa rajoitettiin eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä viiteenkymmeneen koronan vuoksi normaalin kahdensadan sijaan. Ainakin aluksi eduskunta jatkaa tällä rajoituksella, mutta jatko on pohdinnassa.

Eduskunnan yleisölehteri suljettiin keväällä, eikä rakennukseen ole otettu vastaan vierailijoita. Kansanedustajien avustajat ja muu talon henkilökunta on myös määrätty pääosin etätöihin.

STT

