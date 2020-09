Ei uusia koronatapauksia Salossa – joukkoaltistuminen ei näy tilastoissa ainakaan vielä

Salossa viime viikolla tapahtunut joukkualtistuminen koronalle ei näytä johtaneen nopeasti uusiin tartuntoihin kaupungissa.

Salossa ei ole yhtään uutta koronatartuntaa syyskuussa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) keräämistä tilastoista maanantaina. Kaikkiaan kaupungissa on 55 henkilöä, jotka ovat sairastaneet taudin.

Salon sairaalan henkilökuntaa altistui koronavirukselle viime viikolla, kun sairaalassa tutustumiskierroksella ollut henkilö altistutti noin 30 ihmistä.

Sairaanhoitopiiri kertoi viime perjantaina, että kaikki altistuneet on tavoitettu ja he toimivat sairaalahygieniayksikön määräämin varotoimin ja osa on kotikaranteenissa. Yhtään potilasta ei piirin mukaan altistunut.

Tyksin erityisvastuualueella on tullut syyskuun aikana tietoon kaikkiaan kuusi lääketieteen opiskelijan tai lääkärin koronatartuntaa. Kaikki nämä tartunnat on jäljitetty illanviettoihin. Viime viikolla Kaarinan pääterveysasemalla yhdellä henkilökunnasta todettiin koronavirustartunta.

Turussa on todettu yksi uusi koronavirustartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Turussa tartunnan saaneiden kokonaisluku nousi 319:ään ja Varsinais-Suomessa 528:aan.

Maakunnan uusimmat koronatartunnat ovat keskittyneet vahvasti juuri Turkuun syyskuussa.

Koko Suomessa uusia tartunnan saaneita on kaikkiaan 66, kertoo THL maanantaina. Tautiin on nyt sairastunut yhteensä 9 046 henkilöä.

Uusista tapauksista 48 on Helsingissä ja Uudellamaalla.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Varsinais-Suomessa on todettu kaikkiaan 48 uutta tapausta. Sitä edeltäviltä kahdelta viikolta tapausten lukumäärä oli 29.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tautitapausten ilmaantuvuutta kahden viikon ajanjaksolta 100 000 asukasta kohden, on nyt 10,0. Koko maan ilmaantuvuusluku on 11,6.

Kummatkin luvut ovat nousussa sunnuntain tiedoista.

THL raportoi, että koronavirustestejä on tehty viimeisen vuorokauden aikana yli 9 000 kappaletta eri puolilla Suomea.

Suomessa on myös kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Näistä kumpikaan ei ole tapahtunut Varsinais-Suomessa tai Tyksin erva-alueella.