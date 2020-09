Hus sulkee väliaikaisesti koronapotilaiden vuodeosaston henkilökunnan tartuntojen vuoksi – suojavarusteita on riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Helsingissä Kirurgisessa sairaalassa sijaitseva koronaviruspotilaiden vuodeosasto suljetaan väliaikaisesti, kertoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiedotteessa perjantaina. Sulkemisen syynä on kolmella henkilökunnan jäsenellä todettu koronavirustartunta.

Husin mukaan tartunnat ovat tapahtuneet henkilökunnan välisissä kontakteissa. Koronaviruspotilaiden hoidossa osastolla henkilökunta käyttää ohjeiden mukaisia suojaimia.

Altistumisten vuoksi 15 henkilökunnan jäsentä on asetettu karanteeniin. Osaston sulku kestää viikonlopun yli.

– Alkuviikolla selviää tarkemmin, koska osasto voidaan avata, sanoo tiedotteessa toimialajohtaja Antti Vento Husin sydän- ja keuhkokeskuksesta.

Husin mukaan Kirurgisen sairaalan vuodeosastolla oleva yksi potilas siirretään toiselle osastolle, ja lähipäivinä osastohoitoa koronaviruksen vuoksi tarvitsevat muut potilaat ohjataan Husin muihin yksiköihin Kirurgisen sairaalan sijasta.

Suojavarusteita riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyys on hyvä, kertoi Huoltovarmuuskeskus (HVK) perjantaina.

HVK:n julkistamassa tilannekuvassa riittävyydestä raportoidaan tuoteryhmittäin, joihin kuuluvat kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet, hengityksensuojaimet, suojavaatteet, suojakäsineet ja suojavisiirit. Jokaisen ryhmän osalta arvio nykytilanteesta on hyvä.

Varusteiden tarve vaihtelee tuotteittain. Esimerkiksi kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia arvioidaan tarvittavan sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä vuorokaudessa noin 400 000-820 000 kappaletta, kun hengityksensuojaimia puolestaan tarvitaan samassa ajassa noin 5 000-10 000 kappaletta.

HVK julkaisee tilannekuva-arvion suojavarusteiden riittävyydestä kuukausittain.

105 uutta koronatartuntaa

Suomessa raportoitiin perjantaina 105 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kaiken kaikkiaan Suomessa on varmistettu 9 484 koronavirustartuntaa.

Uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia ei ole raportoitu keskiviikon jälkeen. Yhteensä viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 343.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi oli perjantaina 21 ihmistä, heistä kaksi on tehohoidossa.

http://hus.fi/hus-tietoa/uutishuone/Sivut/Kirurgisen-sairaalan-koronavirusvuodeosastolla-väliaikainen-sulku.aspx

Minna Tiainen, Henrietta Nyberg

STT

