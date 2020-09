EK esittää EU-elpymisrahan kohdistamista digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa, että EU:n elpymisrahoitusta kohdistettaisiin Suomessa digitalisaation kiihdyttämiseen ja kestävään kehitykseen.

EK esittää investointien kohdentamista viiteen alueeseen, joita ovat muun muassa uusiutuvan energian ratkaisut ja energiaremontit sekä uudet teknologiat teollisiin investointeihin ja vähähiilisyyteen. Lisäksi ehdotettuihin panostusalueisiin kuuluvat digitalisaation edistäminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä nopeat radat ja muu liikenneverkko.

– EU-elpymisrahoituksesta tulee rakentaa tehokas vipu, jolla vauhditetaan elinkeinoelämän uudistumista ja vahvistetaan talouden iskukykyä myös tulevia kriisejä ajatellen. Yritysten pääsy julkisiin hankintoihin on avainasemassa, mutta lisäksi on varmistettava niiden mahdollisuus saada suoraa vetoapua investoinneilleen, EK kertoo tiedotteessaan.

EK sanoo, että 90 prosenttia EU:n elpymisrahastosta tullaan kohdentamaan EU-maihin koronakriisin hoitoon niiden kansallisten suunnitelmien perusteella. EK:n mukaan lähikuukausien isoimpia päätöksiä onkin se, kuinka Suomi aikoo hyödyntää tämän ainutkertaisen elvytysruiskeen, jonka on alustavasti arvioitu olevan lähes 3 miljardia euroa.

– Jäsenmailta odotetaan rahankäyttösuunnitelmien ensimmäistä luonnosta mahdollisesti jo lokakuussa. Tätä koskeva kansallinen keskustelu pitää käynnistää nyt – juna menee vauhdilla eteenpäin, EK jatkaa.

STT

