Elmo Heinonen loppukaudeksi TPS:n riveihin: ”Se oli sellainen minuutin saaga”

SalPa-kasvatti Elmo Heinosen ei tarvinnut miettiä kauaa, kun FC Hongan urheilutoimenjohtaja Hexi Arteva kysyi tiistaisen HIFK-pelin hänen halukkuuttaan vaihtaa Hongan keltamusta paita TPS:n mustavalkoiseen nuttuun loppukauden ajaksi. Vähälle peliajalle europaikoista taistelevassa Hongassa jäänyt Heinonen tarttui sarjapaikastaan taistelevan TPS:n lainatarjoukseen välittömästi.

– Se koko keskustelu oli sellainen minuutin saaga, ei sitä oltu pohjustettu mitenkään aiemmin. Hexi tuli pelin jälkeen kysymään, haluaisinko siirtyä loppukaudeksi lainalle TPS:ään ja totta kai se kiinnosti. Tarvitsen peliaikaa ja TPS:ssä näytönpaikkoja on varmasti tarjolla eri tavalla kuin Hongassa, Heinonen kertoo.

TPS ei ollut ainoa kotimainen seura, joka oli kiinnostunut kookkaan keskushyökkääjän palveluksista.

– TPS ja yksi Ykkösen seura oli kiinnostunut. Valinta oli aika helppo. TPS:ään on helppo tulla, koska täällä on niin paljon tuttuja SalPa-vuosilta, Heinonen hymähtää viitaten muun muassa hyökkäyspään Oskari Jakoseen, Joakim Latoseen ja Albijon Muzaciin, maalivahti Santeri Aaltoseen sekä valmennuksen Mikko Känkäseen.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, on Heinosen debyytti TPS-paidassa edessä ensi viikon keskiviikkona. Tuolloin kaksi sarjapaikastaan taistelevaa kohtaavat toisensa, kun Valkeakosken Haka saapuu Kupittaalle vieraaksi.

– Se on heti aikamoinen kuuden pisteen ottelu. Sanotaanko näin, että jos olisin siirtynyt mihin tahansa muuhun joukkueeseen, ei tällainen alku olisi helppo paikka. Nyt on kuitenkin tosi luottavainen olo, vaikka on vasta yhdet treenit alla uudessa joukkueessa.

Mistä luottavaisuus sitten kumpuaa?

– Olen ollut kopissa vasta yhden kerran, mutta jo sen perusteella näki, että pari voittoa ovat vapauttaneet tunnelmaa aika paljon. (Jonatan) Johanssonista jäi heti erittäin positiivinen kuva ja odotan innolla sitä, että pääsen oppimaan ex-maajoukkuehyökkääjältä. Hän pystyy taatusti auttamaan minua pienissä yksityiskohdissa oman pelini kehittämisessä, Heinonen pohtii.

Heinonen siirtyi SalPasta Honkaan elokuussa kesken viime kauden. Hänen sopimuksensa Hongan kanssa kattaa vielä ensi kauden.

Runsaan vuoden aikana hän on päässyt kentälle satunnaisesti cup-otteluissa ja seitsemässä Veikkausliiga-pelissä. Hajaminuutit sieltä täältä eivät maalinälkäisen hyökkääjän ruokahalua ole tyydyttäneet.

– Onhan se ollut pettymys ennakko-odotuksiin nähden. Totta kai alku oli jo mahdollisimman hankala, kun heti ensimmäisen pelin jälkeen takareisi repesi ja koko viime syksy meni käytännössä sitä kuntouttaessa. Myös talvella oli muutamia pienempiä vammoja, jotka hidastivat kokoonpanoon murtautumista, Heinonen sanoo.

TPS:ssä Heinonen tullee pelaamaan keskushyökkääjän tutulla tontilla. Loppukauden tavoitteista kysyttäessä hän nostaa esiin kaksi konkreettista päämäärää: Veikkausliiga-uran avausmaali(t) ja TPS:n säilyminen pääsarjassa.

– Sitten voisi sanoa, että hyvin meni. Sen jälkeen uskoisin olevani valmiimpi haastamaan avauksen pelipaikoista myös Hongassa. Totta kai TPS:ssäkin kilpailu paikoista on kovaa, eikä avaukseen noin vain mennä, hän päättää.