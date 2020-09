Ely-keskukselta yli 3 500 valkoposkihanhen ampumislupaa sekä täksi että ensi syksyksi

Varsinais-Suomen ely-keskus on myöntänyt poikkeusluvat 3 555 valkoposkihanhen ampumiseen sekä täksi syksyksi että ensi vuoden syksyksi. Poikkeusluvat myönnettiin viljelyvahinkojen estämiseksi.

Ely-keskus myönsi valkoposkihanhien ampumalupia nyt yhteensä 115 viljelijälle. Yksittäisellä tilalla saa ampua syksyssä 20-40 valkoposkihanhea tilan peltopinta-alasta riippuen.

Ely-keskuksen mukaan on odotettavissa, että vastaavia lupia haetaan lisää.

Tilat, joille poikkeuslupia haettiin, sijaitsevat Suomen ylittävällä valkoposkihanhien arktisen muuton reitillä Lapinjärvellä, Orimattilassa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.

– Koska vielä ei ole tietoa siitä, saadaanko ampumalla toivottu pelotevaikutus, on perusteltua ajoittaa ampuminen syysmuuttokaudelle. Tällöin ampumisella ei ole vastaavia vaikutuksia monien muiden lintulajien levähtämiseen, pesintään ja pesintään valmistautumiseen kuin esimerkiksi toukokuussa tapahtuvalla ampumisella, totesi ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta tiedotteessa.

Satovahinko syntyy pahimmillaan nopeasti

Nyt myönnetyt poikkeusluvat eivät anna mahdollisuutta karkottaa valkoposkihanhia pelkästään ampumalla. Ampumisen ohessa on käytettävä karkotusmenetelmiä, jotka eivät vahingoita hanhia.

– Valkoposkihanhia ampumalla on tarkoituksena lisätä karkotustoiminnan pelotevaikutusta ja näin parantaa myös hanhia vahingoittamattomien karkotusmenetelmien tehokkuutta, Uljas lisäsi.

Ely-keskuksen mukaan ampuminen vastaa suuruusluokaltaan tilannetta Ruotsissa ja Virossa. Tuoreimpien tietojen mukaan vuonna 2018 Ruotsissa ammuttiin noin 2 000 ja Virossa noin 4 000 valkoposkihanhea.

Luonnonvarakeskuksella on käynnissä tutkimus, jossa selvitetään valkoposkihanhien karkotusmenetelmien vaikuttavuutta ja ampumisen vaikutuksia.

Ely-keskuksen mukaan on tärkeää vahinkojen vähentämisen ja lintujen suojeluvelvoitteiden kannalta, että valkoposkihanhen muuttolevähdykselle keskeisellä seudulla säilyy alueita, joilla hanhet voivat levähtää häiriöttä.

Suurena parvena pellolle laskeutuvat valkoposkihanhet voivat aiheuttaa hyvin nopeasti satovahingon.

STT

Kuvat: