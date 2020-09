Espanjan koronvirustartuntojen määrä ylitti puoli miljoonaa, kuolemantapauksia vähemmän kuin ensimmäisen aallon aikana

Espanjassa koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt puolen miljoonan rajapyykin, kertoivat maan terveysviranomaiset maanantaina.

Väkilukuun suhteutettuna Espanjassa on rekisteröity liki kaksi kertaa niin paljon tartuntoja kuin esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa. Espanja kuuluu pahiten koronasta kärsineisiin maihin Euroopassa.

Tartuntojen määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun sen jälkeen kun tiukat eristystoimet purettiin heinäkuun lopussa. Kahden viime viikon aikana maassa on rekisteröity keskimäärin 7 000- 8 000 uutta tartuntaa päivässä. Sen sijaan koronaviruksen seurauksena tapahtuneiden kuolemantapausten määrä on huomattavasti pienempi kuin koronan ensimmäisen aallon aikana.

Espanjassa on kuollut koronaviruksen seurauksena runsaat 29 500 ihmistä. Miljoonaa ihmistä kohti kuolleita on 631. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 61.

STT

