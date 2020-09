Etelä- ja Itä-Suomi kylpevät tänään ja huomenna poikkeuksellisen lämpimässä syyssäässä

Tänään on päästy paikoin nauttimaan jopa yli 20 asteen kesäisistä lämpötiloista Etelä- ja Itä-Suomessa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

– On suorastaan poikkeuksellista nämä tällaiset lämpötilat, että mennään yli 20 asteen, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Lämpimän ilmarintaman mukana tullut sadealue sen sijaan yltää Pohjanmaalta Koillismaalle ja Etelä-Lappiin. Sadealueen pohjoispuolella on huomattavasti kylmempää, ja siellä on paikoitellen jääty alle kymmeneen lämpöasteeseen.

Poikkeuksellisesta syyslämmöstä saadaan nauttia vielä huomenna. Silloin lämmin ilma leviää noin Oulun korkeudelle saakka, mutta lämpimintä ennustetaan olevan Länsi-Suomessa. Siellä lämpömittari saattaa paikoitellen näyttää jopa 22 astetta. Lapissa jäädään alle kymmeneen asteeseen.

– Kerran 30 vuodessa, niin harvoin, näyttävät lämpötilat tällaisilta. Kyllä nämä ovat hyvin korkeita lämpötiloja, Mustala kertoo.

Syyskuun lämpöennätystä ei enää ehdi Mustalan mukaan tulemaan, koska kuun vaihde häämöttää jo ensi viikolla.

Odotetaan jatkuvan ainakin kuun loppuun

Ensi viikolla etelässä sää viilenee, mutta pysyy silti tavanomaista lämpimämpänä. Lapissa säät sen sijaan lämpenevät hieman. Lämpömittareiden elohopeat pysyttelevät ensi viikolla Etelä- ja Keski-Suomessa noin 15 asteessa, Lapissa hieman yli kymmenessä lämpöasteessa.

Poikkeuksellisen lämpimän sään aiheuttajana on etelästä Suomen ylle työntyvä hyvin lämmin ilmamassa. Lämpimän ilmamassan ja tavallisen syyssään raja kulkee etelä-pohjoissuunnassa noin maan puolivälin kohdalla.

Keskimääräistä lämpimämmän sään odotetaan jatkuvan ainakin syyskuun loppuun, vaikka huippulukemiin viikonlopun jälkeen ei enää yllettäisikään.

Tavallisesti syyskuun lopun lämpötilat ovat eteläisessä Suomessa noin kahdentoista asteen vaiheilla, ja pohjoisessa Suomessa hieman alle kymmenen asteen tuntumassa.

Henrietta Nyberg

STT

