Etla: Koronakriisi jättää pitkät jäljet talouteen, ensivaiheesta Suomi selviää arvioitua vähemmällä

Suomi selviää koronakriisin ensivaiheesta ennakoitua vähemmällä, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla.

– Vaikka talous ei kasvaisi vuoden toisella puolikkaalla enää lainkaan, bruttokansantuotteen sukellus jää tämän hetken tilastotodellisuuden vallitessa viiteen prosenttiin. Ensi vuonna talous kasvaa selvästi, joten uusia tuki- tai elvytyspaketteja ei näillä näkymin tarvita, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kirjoittaa aamulla ilmestyneessä Muistioita hallitukselle -julkaisussa.

Etla kuitenkin arvioi, että koronakriisi jättää silti talouteen pitkät jäljet ja julkiseen talouteen jää alijäämää vuosikymmeniksi. Alijäämän hoitoa vaikeuttavat niin ikääntymisen tuomat menopaineet kuin EU:n budjetin ja elvytyspaketinkin maksut. Ilman ennakoitua nopeampaa talouskasvua tai julkisen talouden miljardisopeutusta velan arvioidaan jatkavan kasvuaan vielä 2030-luvulla.

”Päätöksillä on kiire”

Talouspolitiikan tavoitteiksi Etla suosittaa työllisyysloikkaa, alijäämän sulattamista ja koronakriisistä toipumisen varmistamista. Hallitusohjelmaa tulisi Etlan mukaan koronakriisin vuoksi uudistaa, koska talouskasvua on saatava nopeammaksi ja työllisyyttä paremmaksi. Lisäksi finanssipolitiikan linja pitäisi muuttaa vastuulliseksi ja hybridistrategian toimivuus pandemian hoidossa olisi turvattava.

– Jäljellä oleva hallituskausi kannattaa keskittää talouden toipumisen varmistamiseen sekä pitkän aikavälin kasvuun ja työllisyyteen. Päätöksillä on kiire, vaikka niiden toimeenpano voidaan ajoittaa myöhemmäksi, Etlan tiedotteessa sanotaan.

Käytännön keinoiksi Etla listaa yrittämisen verotuksen alentamisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannusteiden lisäämisen. Investointien verotusta olisi sen mielestä kevennettävä, mutta kulutuksen ja maapohjan verotusta kiristettävä.

– Työmarkkinoiden toimivuutta ja kriisien sietokykyä on parannettava paikallisella sopimisella. Työttömyysturvan ehtoja olisi kiristettävä ja eläkeputki poistettava. Julkinen palkkatuki tulisi lopettaa ja säästyneet varat ohjata työnhakijoiden henkilökohtaiseen palveluun. Asiantuntijoiden maahanmuuton kannusteita on lisättävä, Etla luettelee.

-&nbs;Eriarvoisuuden vähentämiseksi oppivelvollisuusikää tulisi nostaa ja ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi ulottaa kaikille työttömiksi jääville.

STT

