EU etsii keinoja tukea Valko-Venäjän rauhanomaisia mielenosoituksia – oppositiojohtaja tapasi EU-ulkoministereitä aamulla

EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään Brysselissä Valko-Venäjän tilanteesta. Kokouksen taustalla on jännitteitä, sillä viikkoja muhinut Valko-Venäjään kohdistuva pakotelista ei ole valmis.

Poliittinen sopu pakotteiden asettamisesta Valko-Venäjän mielenosoitusten tukahduttamisesta vastuussa oleville ihmisille syntyi jo elokuussa, mutta varsinaista pakotelistaa ei ole hyväksytty.

Uutistoimisto AFP:n mukaan EU on valmistellut listaa, jolla on noin 40 valkovenäläisviranomaisen nimet. Pakotepäätös on kuitenkin jumiutunut diplomaattilähteiden mukaan Kyproksen vastustukseen. Kypros on asettunut asiassa poikkiteloin, koska se haluaisi samalla edistää EU-pakotteita Turkkia vastaan.

EU-virkamieslähteen mukaan eri pakotetapausten kytkeminen yhteen ei ole sopivaa.

On todennäköistä, että Valko-Venäjä-pakotelistan hyväksyminen jää loppuviikkoon, jolloin EU-maiden johtajat kokoontuvat ylimääräiseen huippukokoukseen Brysseliin. Huippukokouksessa on tarkoitus muutoinkin keskustella EU:n ulkosuhteista, erityisesti Kiinan ja Turkin osalta.

EU puolustaa vapaita vaaleja

Valko-Venäjällä mielenosoitukset presidentti Aljaksandr Lukashenkaa vastaan ovat jatkuneet elokuun alun vilpillisiksi tuomituista presidentinvaaleista lähtien. Viranomaiset ovat pyrkineet tukahduttamaan mielenosoituksia voimakeinoin.

EU ei ole tunnustanut Valko-Venäjän presidentinvaalien tulosta.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell painotti ennen ulkoministerikokousta, että EU tukee valkovenäläisten oikeutta vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin.

– Sitä ei voi pitää sekaantumisena maan sisäisiin asioihin, koska demokratia ja ihmisoikeudet ovat EU:n toiminnan ytimessä, Borrell sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomelle on hyvin tärkeää, että ulkoministerit pääsevät tänään keskustelemaan maan tilanteesta.

– On tärkeää, että löydämme keinoja tukea rauhanomaisia mielenosoituksia, oppositiota ja tulevaisuuden vapaita vaaleja Valko-Venäjällä, Haavisto sanoi lausunnossaan EU-neuvoston kameroille saapuessaan kokouspaikalle.

Koronavirustilanteen vuoksi toimittajat eivät pääse kokouspaikalle esittämään kysymyksiä ministereille.

Ulkoministerit tapasivat oppositiojohtajan

Ennen varsinaisen kokouksen alkua ulkoministerit tapasivat Valko-Venäjän oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan aamiaisen merkeissä.

Haavisto kuvaili aamiaistapaamista erinomaiseksi. Ulkosuhdejohtaja Borrellin mukaan Tsihanouskaja kävi läpi Valko-Venäjän viimeaikaisia tapahtumia.

– Olemme todella vaikuttuneita valkovenäläisten rohkeudesta ja sisukkuudesta, erityisesti valkovenäläisistä naisista, jotka osoittavat todellista johtajuutta, Borrell sanoi.

Ulkoministerikokouksessa keskustellaan tänään myös muun muassa Libyan tilanteesta sekä EU:n suhteista Afrikan unioniin.

Haavisto tapaa ulkoministerikokouksen jälkeen sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin. Haaviston on myös määrä kommentoida päivän antia medialle alkuillasta.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: