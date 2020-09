EU vaatii Valko-Venäjää vapauttamaan yli 600 vangittua mielenosoittajaa

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell vaatii Valko-Venäjää vapauttamaan yli 600 ”poliittisin perustein” vangittua ihmistä. Sunnuntain pidätysaallossa otettiin kiinni 633 ihmistä laittomista kokoontumisista.

EU:n korkein diplomaatti Borrell ei maininnut nimeltä Valko-Venäjän opposition kadonnutta johtohahmoa Maryia Kalesnikavaa, joka otettiin kiinni maanantaina aamulla. Saksa ja Britannia ovat vaatineet Valko-Venäjältä tietoja Kalesnikavan olinpaikasta.

Kalesnikavan on kerrottu kadonneen maanantaiaamuna, kun maskein varustautunut miesjoukko nappasi tämän minibussiin ja kuljetti toistaiseksi tuntemattomaan paikkaan. BBC kirjoittaa uutistoimisto Interfaxiin nojaten, että poliisi on kiistänyt pidättäneensä Kalesnikavan.

Kalesnikava on opposition koordinaationeuvoston jäsen. Hän oli myös presidentinvaaleista ulos suljetun ehdokkaan, sittemmin vangitun Viktar Babarykan kampanjapäällikkö.

Sunnuntaina presidentti Aljaksandr Lukashenkon hallintoa vastustaviin mielenosoituksiin osallistui arviolta yli 100 000 ihmistä. Protestit ovat jatkuneet kuukausi sitten pidetyistä ja vilpillisiksi katsotuista presidentinvaaleista lähtien.

