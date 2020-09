FBI tyrmää huhut, joiden mukaan ääriliikkeet olisivat tahallaan sytyttäneet maastopaloja

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI on tyrmännyt väitteet, joiden mukaan ääriliikkeet olisivat tahallaan sytyttäneet paloja Oregonin osavaltiossa. FBI huomauttaa, että salaliittoteoriat ja virheellinen tieto vaikeuttavat viranomaisten työtä ja ohjaavat resursseja pois paloista.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt väitteitä, joissa palot on esimerkiksi yhdistetty fasismia vastustavaan Antifa-liikkeeseen.

Tuhoisat maastopalot ovat levinneet laajasti Yhdysvaltain länsirannikolla. Pelkästään Kalifornian osavaltiossa on kuollut ainakin 20 ihmistä, kertoo San Francisco Chronicle.

STT

