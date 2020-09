Flyers pakotti Islandersin seitsemänteen kohtaamiseen – tasoitti ottelusarjan jatkoajalla

Jääkiekon NHL:ssä Philadelphia Flyers ei luovu helpolla jatkounelmistaan. Se pakotti pudotuspelien toisella kierroksella ottelusarjaa johtaneen New York Islandersin jatkoajan myötä seitsemänteen otteluun, kun itälohkon taistelupari kohtasi kuudennen kerran varhain perjantaina Suomen aikaa. Islanders oli enää voiton päässä lohkofinaalista.

Philadelphia aloitti vahvasti ja onnistui pääsemään ensimmäisessä erässä kahden maalin johtoon. Islanders kuitenkin nousi ensin rinnalle ja sitten ohi toisen erän lopussa. Kolmannessa erässä nähtiin vain yksi, mutta sitäkin tärkeämpi maali, kun Flyersin Scott Laughton tasoitti lukemiksi 4-4.

Philadelphian 5-4-voittomaalin teki toisessa jatkoerässä puolustaja Ivan Provorov. Sarja on tasalukemissa 3-3.

Erityisesti Philadelphian puolustuksella oli pelissä tekemistä, sillä Islanders laukoi Cartel Hartin vartioimaa maalia kohti 53 kertaa. Islandersin maalilla Semjon Varlamovia kohti lauottiin 31 kertaa.

Viimeisen kerran joukkueet ovat vastakkain lauantaina paikallista aikaa. Ottelusarjan voittaja kohtaa lohkofinaalissa Tampa Bay Lightningin.

Länsilohkossa Vancouver Canucksin ja Las Vegas Golden Knightsin kuudes kohtaaminen alkoi samoissa luvuissa kun idän kollegoilla. Las Vegas johtaa ottelusarjaa voitoin 3-2, joten Vancouver on pakkovoiton edessä.

Toisen erän jälkeen Vancouver johti ottelua maalein 1-0. Peli on kesken.

Mari Areva

STT

