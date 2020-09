Golflupaus Matthew Wolff on lähellä US Openin mestaruutta – ”Olen valmis voittamaan täällä”

Nuori amerikkalaisgolfaaja Matthew Wolff nousi kolmannella kierroksella miesten Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen eli US Openin kärkeen. 21-vuotias Wolff selvitti lauantain kierroksen erinomaisesti 65 lyönnillä ja johtaa kisaa kahdella lyönnillä ennen maanmiestään Bryson DeChambeauta.

DeChambeau piti kakkossijansa yltämällä par-tulokseen eli 70 lyönnin kierrokseen.

Kolmantena oleva Louis Oosthuizen on neljän lyönnin päässä Wolffista. Kärkikolmikosta ainoastaan Oosthuizen on voittanut golfin arvoturnauksen. Eteläafrikkalainen otti yllätysvoiton vuoden 2010 Britannian avoimessa golfturnauksessa.

Wolff pelaa vasta uransa toisessa golfin major-turnauksessa. Maailmanlistalla sijalla 35 oleva nuorukainen väläytti jo elokuun alussa osaamistaan arvoturnaustasolla, kun hän oli neljäs kauden ensimmäisessä major-turnauksessa, PGA:n mestaruuskilpailussa.

– Olen vasta alussa omalla urallani, mutta minusta tuntuu, että voin voittaa pelilläni. Olen valmis voittamaan täällä ja voittamaan majorin, Wolff sanoi.

US Openin voitolla Wolffista tulisi yli sataan vuoteen ensimmäinen pelaaja, joka voittaa US Openin ensimmäisellä yrityksellään. Viimeksi tempun teki Francis Ouimet vuonna 1913.

Wolff kertoi ajatelleensa pelikentällä agenttiaan, jolla todettiin muutama viikko sitten mahasyöpä.

– Tämä on vain golfia, vaikka kyseessä onkin US Open. Agenttini John kamppailee juuri nyt terveydestään, ja olen ajatellut häntä paljon. Yritän tehdä hänestä ylpeän. Hän rakastaa katsoa golfiani, Wolff sanoi.

Kilpailu jatkuu Suomen aikaa sunnuntai-iltapäivällä. Suomen Sami Välimäki ei selvinnyt arvoturnausdebyytissään kahdelle viimeiselle kierrokselle.

