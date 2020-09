Hallitus höllensi matkustamista – elinkeinoelämä pettyi vaatimukseen maahan saapuvien kaksoistestauksesta

Hallitus kertoi tänään, miten matkustusrajoituksia höllennetään ja mitä se tarkoittaa matkustajan kannalta. Höllennykset tulevat voimaan kolmessa erässä.

Ensiksi hallitus nostaa korkeamman ilmaantuvuuden maiksi ne, joiden ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Aiemmin raja on ollut 8-10 tapausta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että maahantulorajoitukset poistuisivat raja-arvon muutoksen myötä nykytilanteen perustella ihmisiltä, jotka saapuvat Ruotsista, Latviasta, Liettuasta, Liechtensteinista, Virosta, Islannista, Norjasta, Saksa, Slovakia ja Puola, Kypros, Vatikaanista, Australiasta, Etelä-Koreasta, Georgiasta, Japanista, Kanadasta, Ruandasta, Thaimaasta, Tunisiasta, Uruguayta ja Uudesta-Seelannista.

Raja-arvon muutokset tulevat voimaan ensi viikon lauantaina eli 19. syyskuuta.

Rajoitusten poistuminen tarkoittaa, että kyseisestä maasta voi tulla lomamatkalle Suomeen. Matkailijan ei myöskään tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin Suomessa.

Maahantuloa kuitenkin rajoitetaan taas Italiasta ja Unkarista.

Marraskuun lopulla sisärajatarkastukset lähtevät kokonaan

Marraskuun 23. päivä tulee voimaan pysyvä malli, jonka myötä sisärajatarkastukset poistuvat ja tilalle tulee testaamiseen perustuva malli.

– Korkeamman ilmaantuvuuden maista tulevilta edellytetään testituloksia, ja tulijat voidaan asettaa karanteeniin, Ohisalo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Niiltä, jotka tulevat raja-arvon 25 ylittäviltä alueilta, edellytetään todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi, että maahan saapuvat voidaan testin lisäksi tartuntatautilain mukaisesti määrätä karanteeniin. Karanteenia voisi kuitenkin lyhentää käymällä toisessa testissä 72 tuntia maahantulosta, kun toisen testin tulos on negatiivinen.

Testi tehtäisiin Harakan mukaan ihmisen itse järjestämällä tavalla.

Jos matka on lyhyt, eli kestää alle 72 tuntia, ei karanteenia tai toista testiä tarvita.

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjataan kuitenkin testeihin ja karanteeniin Suomessa.

THL:n Salminen: Ei mahdollisuutta ennustaa vaikutuksia

THL:n Mika Salminen korosti tilaisuudessa, että kyseessä on hallituksen päätös, jossa on otettu huomioon muutkin yhteiskunnan tarpeet kuin terveysturvallisuus. Hänen mukaansa uusien linjauksien vaikutusta tautitilanteeseen ei ole mahdollista ennustaa.

– Ruotsista on tullut nytkin jonkin verran ruotsinsuomalaisia Suomeen ja on selvitty ihan hyvin. Ei ole mahdollista ennustaa sitä, että miten tämä vaikuttaa. Tämä on tietysti hallituksen valinta ja tällä tietysti sitten mennään, Salminen totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi, että ministeriö suhtautui ilmaantuvuuden nostoon kriittisesti.

– Mutta tässä on tehty hybridistrategian mukainen kokonaisuuden harkinta ja päädytty sitten tähän ratkaisuun. Sen mukaan mennään, Voipio-Pulkki sanoi.

Siirtymäajalla halutaan helpottaa työmatkalaisten elämää

Pysyvä malli ei tule voimaan heti, sillä sen toimeenpanoon tarvitaan lainsäädäntömuutoksia. Niin sanotussa siirtymävaiheessa eli lokakuun alusta marraskuun 22. päivään saakka rajoitukset jatkuvat sisä- ja ulkorajoilla.

Työmatkaliikennettä ja Lapissa rajayhteisöjen elämää helpotetaan. Ohisalon mukaan päivittäisessä liikenteessä pohjoisella maarajalla sallittaisiin siirtymävaiheessakin rajayhteisöjen liikenne. Lisäksi Viron ja Ruotsin lauttaliikenteessä ja lentoliikenteessä sallittaisiin maiden välinen työmatkaliikenne raja-arvoista riippumatta ilman testaustodistusta ja ilman omaehtoista karanteenia.

Lintilä ei usko, että testimaksu on este matkustajille

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei usko, että lisämaksun maksaminen testistä on este matkustajille. Suurempi ongelma on se, haluavatko turistit ylipäänsä lähteä matkaan.

– Mentaalinen koronavirus siellä päässä on isompi ongelma kuin maksu tuosta tutkimuksesta, Lintilä arvioi tiedotustilaisuudessa.

– Maksamme moneen maahan viisumin tai passin. En tässä poikkeustilanteessa näe niin isona ongelmana sitä, että joudumme maksamaan tuon näytteen.

Lintilä vastasi kysymykseen ryhmämatkoja koskevista mahdollisista alennuksista sanomalla, että jokainen tulija maksaa omat kustannuksensa.

– Hallituksen piirissä ei tästä käyty edes keskustelua, että tulisi mitään hinnastoa erilaisiin testeihin.

STM:n muistio: Testikapasiteettia nostettava, henkilökuntaa ja välineitä saatava lisää

Kahden testauksen malli edellyttää testauskapasiteetin nostoa entisestään, katsotaan sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että näytteenoton henkilöstöön ja välineisiin tarvitaan lisäystä.

STM päivitti testausstrategiansa viimeksi 19. elokuuta. Silloin päätettiin, että testauskapasiteettia nostetaan 20 000 näytteeseen vuorokaudessa syksyn aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on tehnyt aiesopimuksen koronavirustestauslinjaston vuokraamisesta. Sen kapasiteetti on 10 000 näytettä vuorokaudessa, ja se on tarkoitettu testaamiseen rajoilla.

STM:n mukaan loppusyksystä kansallinen testauskapasiteetti koronaviruksen PCR-testeihin nousee yli 30 000 näytteeseen vuorokaudessa.

Muistion mukaan näytteenottoon pitäisi pystyä varaamaan aika sähköisesti ja tuloksesta ilmoittaa ilman viivästyksiä.

– Merkittävin osa kapasiteetin käytöstä kohdentuu Uudellemaalle, STM kirjoittaa.

STM arvioi, että testauskapasiteetti tulee pienenemään vasta, kun väestö on rokotettu virusta vastaan.

– On todennäköistä, että nyt esitettyjä matkustusturvallisuuden menettelytapoja joudutaan soveltamaan vuoden 2021 loppuun asti, STM katsoo.

Testauksen kustannusten arvioidaan olevan 117 miljoonaa euroa kuukaudessa ja vuodessa 1,4 miljardia euroa.

Kahden testauksen mallissa on yhä avoimia asioita. STM:n muistion mukaan STM:n, Rajan sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten on selvitettävä muun muassa sitä, miten ulkomaalaisten matkailijoiden toinen testi toteutetaan, millainen on karanteeniin asettamisprosessi rajoilla ja miten ihmiset vapautetaan karanteenista negatiivisen testituloksen jälkeen.

Elinkeinoelämä pettyi vaatimukseen maahan saapuvien kaksoistestauksesta

Elinkeinoelämä kiittää hallitusta matkustusrajoitusten lieventämisestä, mutta on pettynyt maahan yli kolmeksi vuorokaudeksi saapuvilta vaadittavasta karanteenista ja kaksoistestistä.

– Meillekin tuli yllätyksenä, että jos matka kestää yli 72 tuntia, niin täytyy ottaa Suomessa uusi testi. Se kyllä romuttaa järjestelmää, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo STT:lle.

Lapin mukaan toiseen testiin liittyvät aika- ja rahakysymykset nostavat matkailun kynnystä huomattavasti.

Hallitus kertoi tänään matkustusrajoitusten lieventämisestä. Rajoitukset koskisivat vastedes maita, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Aiemmin raja on ollut 8-10 tapausta.

Raja-arvon ylittävistä maista tulevilla sen sijaan edellytetään todistusta alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä. Tulijat voidaan siitä huolimatta määrätä tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin. Mahdollista karanteenia voisi lyhentää käymällä toisella negatiivisella testillä Suomessa.

Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) mukaan uusintatestivaatimus käytännössä tuhoaa koko talvikauden ryhmämatkailun. Liiton mukaan joulun ajan matkat kestävät keskimäärin kolme yötä, kun taas viikon matkat ovat hyvin yleisiä vuodenvaihteen jälkeen.

LME:n tavoin Suomen Yrittäjät on sitä mieltä, että ehtoja tulisi tarkastella vielä uudelleen.

– Ryhmämatkoja pitäisi voida järjestää myös korkean riskin maista, kun matkanjärjestäjä huolehtii, että matkustajat on testattu ennakkoon ja Suomen paikallisen tartuntatautiviranomaisen kanssa on sovittu erityistoimenpiteistä, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Elinkeinoelämä kaipaa EU-tason päätöksiä

Timo Lapin mukaan uusissa matkustusrajoituksissa positiivista on, että kansainvälinen liikematkustus voi käynnistyä myös korkean ilmaantuvuuden maista. Alle 72 tunnin matkoilla mistään maista saapuvat eivät tarvitse karanteenia tai toista testiä. Lappi sanoo, että liikematkat kestävät usein alle 72 tuntia.

– Liikematkustamisella on suuri merkitys. Koko Suomessa liikematkustajien osuus hotelliyöpymisistä on 38 prosenttia. Kyse on merkittävästä asiasta, vaikka luvussa mukana ovat myös kotimaiset yöpymiset, Lappi sanoo.

Lapin mukaan yritykset ovat tehneet paljon omavalvontatyötä ja luoneet turvallisia matkustustapoja.

MaRan Lapin tavoin Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kiittää hallitusta matkustusrajoitusten lieventämisestä. Molemmat kuitenkin kaipaavat Euroopan unionin alueelle yhteisiä käytäntöjä.

– EU:ssa pitäisi päästä yhtenäisiin käytäntöihin, eli yhtenäiset ilmaantuvuusluvut ja testausmenetelmät. Tämä, että jokainen maa soveltaa EU:n sääntöjä, ei ole hyvä asia, Lappi sanoo.

Finnair ei heti lisää lentoja

Myös lentoyhtiö Finnairin viestintäpäällikkö Manti Väätäinen-Pereira näkee, että rajoitusten lieventäminen on askel oikeaan suuntaan. Päätös ei kuitenkaan välittömästi vaikuta yhtiön lentojen määrään. Finnair kertoi aiemmin tällä viikolla vähentävänsä lokakuun lentojen määrää.

– Toki seuraamme tilannetta, ja voimme tarpeen tullessa lisätä lentoja joustavasti, Väätäinen-Pereira sanoo.

– Paljon toki riippuu siitä, miten matkustushalukkuudet alkavat elpyä.

Uudessa matkustusmallissa liikenteenharjoittajat, kuten lento-, laiva- ja bussiyhtiöt, he ovat velvollisia tarkastamaan matkustajan negatiivisen testituloksen. Väätäinen-Pereiran mukaan yhtiö odottaa vielä tarkempia tietoja testausvaatimusten toteuttamisesta.

– Yleisesti voi sanoa, että lentoyhtiöt tarkistavat jo nyt viranomaisen edellyttämiä matkustusasiakirjoja.

Palvelualojen työnantajat Palta näkee, että Suomen vastuullinen avautuminen on erittäin tärkeää myös jatkossa. Järjestön mukaan tuoreet päätökset mahdollistavat ensimmäisen askeleen kohti turvallista matkailua ja työmatkustusta.

– Toimiva logistiikka sekä mahdollisuudet kasvokkain kohtaamisiin kansainvälisesti taas ovat vientimme kilpailukyvyn edellytys. Alan saaminen jaloilleen tulee kestämän kauan, mutta tämä on oikea suunta, järjestön elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki kommentoi tiedotteessa.

Laivayhtiöt hallituksen linjauksesta: Askel oikeaan suuntaan

Laivayhtiöt Tallink Silja ja Viking Line pitävät hallituksen uusia höllempiä matkustusrajoituslinjauksia askeleena oikeaan suuntaan. Risteilyala on ollut massiivissa vaikeuksissa koronaepidemian aikana. Syynä ovat olleet niin matkustusrajoitukset kuin sekin, etteivät ihmiset uskalla lähteä laivalle.

Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults sanoo STT:lle, että rajoituksia olisi voinut höllentää enemmänkin, mutta kiittelee ratkaisun selkeyttä. Kummastakin laivayhtiöstä kiitellään erityisesti hallituksen ratkaisua, jonka mukaan Viron ja Ruotsin lauttaliikenteessä ja lentoliikenteessä sallittaisiin maiden välinen työmatkaliikenne raja-arvoista riippumatta.

Viivi Salminen, Olli-Pekka Paajanen, Ilkka Hemmilä

STT

