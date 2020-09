Harjutarhat Suomen suurin vuonankaalin viljelijä

Vuonankaali ei ole suomalaisille vielä kovin tuttu, eikä se itse asiassa ole kaali lainkaan. Kyse on pienilehtisestä, ruusukkeina kasvavasta salaatista, jonka Suomen suurin ympärivuotinen kasvihuoneviljelmä on Koskella.

Harjutarhat Oy on Jenni ja Petri Haapasalon sekä Annika ja Mikko Luhtalan yritys, joka aloitti vuonankaalin viljelyn kolme vuotta sitten. Badyleaf -salaatti on ottanut paikkansa salaattitarjonnassa ja on löytänyt tiensä kuluttajien lautasille ulkomaalaisten vaihtoehtojen joukosta.

Kosken kasvihuone tulvii vihreää. Vuonankaalin lisäksi viljelyssä on jääsalaattia, mutta vuonankaali valtaa siltä koko ajan lisää tilaa.

Vuonanakaali on salaatti, jossa on appelsiinin verran C-vitamiinia ja pähkinäinen maku.

– Tämä maistuu, Jenni Haapasalo tiivistää.

Täysikasvuiset vuonankaalit leikataan kasvualustasta pitkällä veitsellä sivaltamalla. Leikkuuta tekevät Anniina Randell , Tetiana Vasylieva ja Sanita Teta vauhdilla.

Viljelyssä on paljon työtä, mutta lopputulos palkitsee.

– Kun kasvusto on tasainen ja väri tumman vihreä, katselen sitä tyytyväisenä, Jenni Haapasalo sanoo.

Petri Haapasalo vastaa kasvihuoneen tekniikasta ja hankinnoista.

– Viljelyssä on omat haasteensa. Vuonankaali vaatii jatkuvaa tarkkailua ja kesällä kastelun kanssa on oltava erityisen tarkkana.

Harjutarhojen puolen hehtaarin kasvihuone valmistui vuonna 2014. Nuorten yrittäjien piti ruveta viljelemään tomaattia, mutta se epäonnistui. Tomaateista tuli maukkaita, mutta satotaso jäi olemattomaksi. Vesiviljelytekniikka ei sittenkään sopinut tomaatille.

– Kovasta yrityksestä huolimatta emme onnistuneet saamaan viljelyä kannattavaksi. Oli lähdettävä hakemaan uusia tuotantosuuntia ja yhteistyökumppaneita, Petri Haapasalo kertoo.

– Olimme syvällä kuopassa, josta nousu oli taistelua. Neljän porukka antoi voimaa jaksaa, Jenni Haapasalo kuvailee.

Yrittäjät muistelevat vakavina synkkiä hetkiä, kun miljoonainvestoinnille piti löytää nopeasti uutta käyttöä. Silloin kuvioihin tulivat onnenkantamoisena karjalohjalaisen Hortiherttuan Toni Tanner ja pöytyäläisen Piltin Puutarhan Hanna Helenius . Nyt yhteistyötä tehdään molempien yritysten kanssa.

– Tonista ja Hannasta tuli pelastavia enkeleitä, Jenni Haapasalo sanoo.

Harjutarhat työllistää Annika Luhtalan ja Jenni Haapasalon kokopäiväisesti. He vastaavat tuotannosta ja työnjohdosta. Petri Haapasalon vastuulla on kasvihuoneen tekniikan lisäksi viljatila. Vähiten kasvihuoneella ehtii olla Mikko Luhtala, joka keskittyy broilerituotantoon ja sen laajentamiseen.

– Tomaatin viljelystä piti tulla tukijalka, mutta se vei jalat alta, Luhtala toteaa ja uskaltaa jo hymyillä.

Hanna Helenius on yrittäjä kasvihuonealalla kolmannessa polvessa. Hän on elänyt alan monet vaiheet neilikoiden kasvatuksesta ruusuihin ja ruusuista kurkkuihin.

– Kasvihuonealalla ei ole ollut helppoa. Tilanne on sama kuin perusmaataloudessa. Investoidaan ja otetaan paljon velkaa. Pienet yritykset tippuvat pois, se on kauheaa.

Viime vuodet puutarha on keskittynyt pinaatin viljelyyn. Tarjontaa täydentää koskelainen vuonankaali, joka pestään, kuivataan ja pakataan Pöytyällä ja toimitetan edelleen Helsinkiin keskusliikkeisiin.

– On haasteellista, että kuluttaja löytää uuden tuotteen. Se vaatii monen vuoden määrätietoisen työn. Parhaillaan vuonankaalilla on tosi hyvä kysyntä, elämme sen kanssa kädestä suuhun, Helenius iloitsee.

Jo muinaiset roomalaiset

Vuonankaali

Ikivanha salaattilaji, jota viljeltiin jo antiikin Roomassa.

Lehdet pienehköt ja pyöreähköt. Kasvaa lehtiruusukkeina.

Maku mieto ja pähkinämäinen.

C-vitamiinia tavallista lehtisalaattia runsaammin. Lisäksi beetakaroteenia, B-ryhmän vitamiineja, foolihappoa ja omega-3 rasvahappoja.

Säilytetään kylmässä +2 – +5 -asteessa muovipussissa.