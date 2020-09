Telian viime yön verkkovika johtui muutostöistä – vika arvioitu vakavimpaan luokkaan

Telian viime yön verkkovika johtui häiriöstä muutostyön yhteydessä, kertoo Timo Saxén yhtiön viestinnästä. Saxénin mukaan vika oli yrityspalveluihin kytkeytyvissä liittymissä.

– Häiriö on ollut sellaisessa järjestelmässä, joka ohjaa tiettyihin lisäpalveluihin kytkettyjä numeroita. Kyseessä on yrityksille tarjottava palvelu, jossa on puheluiden hallintaan liittyviä lisäpalveluja. Sellaisissa liittymissä on ollut häiriöitä, Saxén kertoo.

Yhtiön tavallisista liittymistä on pystynyt soittamaan vian aikana kaikkiin numeroihin, myös hätänumeroon.

Telian oman arvion mukaan häiriö vaikutti noin 200 000-300 000 yritysliittymään. Yhteensä Telialla on noin kolme miljoonaa mobiililiittymää Suomessa.

Telia on tehnyt asiasta ilmoituksen viranomaiselle eli liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Häiriö kesti yöllä parisen tuntia kello yhden ja kolmen välillä.

Vaikutusta hätäliikenteeseen

Heidi Kivekäs liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo STT:lle, että verkkohäiriöitä määritellään neljän eri vakavuusluokittelun mukaan, a:sta d:hen. Luokittelussa vaikuttaa se, kuinka vakavasta häiriöstä on kyse, miten moneen käyttäjään se vaikuttaa tai kuinka suurella maantieteellisellä alueella häiriö on tapahtunut. Luokituksesta riippuu, miten nopeasti teleyritysten on siitä ilmoitettava Traficomille ja mitä tietoja sen pitää antaa.

– Viime yön häiriö on ollut a-luokan häiriö eli vakavimman luokan häiriö. Telia on tässä tapauksessa viime yönä toimittanut ilmoituksen. Koska vaikutusta on ollut hätäliikenteeseenkin, teleyritykset ovat velvollisia ilmoittamaan hätäkeskuslaitokselle suoraan häiriöistä ja se on myös tehty, Kivekäs kertoo.

– Teleyritys tekee arvion (vakavuudesta) itse, ja he ovat arvioineet sen tuollaiseksi. Käyttäjämäärä vaikuttaa häiriöön, mutta myös maantieteellinen alue vaikuttaa. Vaikka käyttäjämäärä olisi pieni osuus liittymien kokonaismäärästä, se arvioidaan merkittäväksi häiriöksi, jos se vaikuttaa koko Suomessa, Kivekäs lisää.

Telialla viikko aikaa antaa loppuraportti

Kivekkään mukaan asian selvittäminen etenee seuraavaksi siten, että Telialla on viikko aikaa antaa loppuraportti tapahtuneesta.

– Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut, miten vian korjaus tehtiin, miten se havaittiin ja miten korjaus eteni, Kivekäs taustoittaa.

Loppuraportissa yritykset kuvaavat omia toimenpiteitään ja suunnitelmiaan siitä, miten ne aikovat tulevaisuudessa välttää vastaavan häiriön. Traficom käy raportin läpi ja tarkistaa, onko määräyksiä ja säädöksiä noudatettu, Kivekäs kertoo.

– Jos havaitsemme, että jokin teleyritys on rikkonut jotain lainsäädäntöä, kehotamme ensin tahoa korjaamaan asiaa. Jos jostain syystä yritys ei sitä korjaisi, voidaan tehosteeksi asettaa uhkasakko, Kivekäs kertoo yleisellä tasolla.

