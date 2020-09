Noin 300 ihmistä altistui koronavirukselle lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ”alfajaisissa” Helsingissä

Helsingissä noin kolmensadan opiskelijan uskotaan altistuneen koronavirukselle lääketieteellisen tiedekunnan vapaa-ajan tapahtumassa elokuun lopulla. Asiasta kertoo STT:lle lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen Helsingin yliopistosta.

Yliopisto kertoi tiistaina, että muutamilla ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on todettu koronavirustartunta.

Renkosen mukaan noin 300 opiskelijaa osallistui lääketieteellisen uusien opiskelijoiden niin sanottuihin alfajaisiin viime viikon torstaina. Tapahtumaan osallistui suunnilleen 200 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa sekä noin sata ylempien vuosikurssien opiskelijaa. Tapahtumassa järjestettiin suunnistus, jossa uudet opiskelijat siirtyivät rastilta toiselle ulkotiloissa.

Renkonen kertoo, että ensimmäinen vuosikurssi on siirretty etäopetukseen kahden viikon ajaksi. Myös alfajaisiin osallistuneet ylempien vuosikurssien opiskelijat ovat etäopetuksessa ainakin ensi tiistaihin saakka.

– Meidän on tarkoitus saada heidät kaikki koronatestattua siihen mennessä, Renkonen sanoo.

Osallistujalista auttaa ohjaamaan testeihin

Tapahtumaan osallistuneet opiskelijat ovat Renkosen mukaan tiedossa. Tiedekunta oli varotoimena ohjeistanut, että kaikista tilaisuuksista pitää olla nimilistat.

– Sen nimilistan avulla on pystytty kohdistamaan pyyntö käydä koronatesteissä näille henkilöille.

Renkosen mukaan on opiskelijoiden itsensä takia hyvä, että asiaan saadaan nopeasti selvyys.

– Mutta ennen kaikkea tässä tilanteessa, jossa meidän opiskelijat toimivat sairaalassa, on potilasturvallisuuden varmistamiseksi äärimmäisen tärkeää, että opiskelijat eivät ole sairaalassa töissä, jos heillä on epäilyä tartunnasta.

Altistuneiden määrästä uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

