HPK ja Pelicans kävivät Pohjois-Amerikan pelaaja-apajilla

Jääkiekkoliigan hallitseva mestari HPK teki kauden 2020-21 kattavan sopimuksen kanadalaispuolustaja Jared McIsaacin kanssa. McIsaac on Detroit Red Wingsin pelaaja, mutta seurojen suunnitelmissa on, että hän pelaa lainalla Suomessa koko kauden.

– Jared on nuori ja erittäin potentiaalinen tulevaisuuden NHL-pelaaja. Hän luistelee ja avaa peliä hyvin ja on pelityyliltään sellainen pelaaja, jonka meidän joukkueemme vielä tarvitsi. Hän omaa hyvät puolustuspelitaidot ja kovan moraalin auttaakseen joukkuetta illasta toiseen, urheilujohtaja Mika Toivola sanoi tiedotteessa.

HPK kiinnitti loppukaudeksi myös hyökkääjä Harri Kainulaisen, joka oli joukkueen mukana aluksi testisopimuksella.

Pelicans hankki nuorten maailmanmestarin ja poikien maailmanmestarin

Aiemmin maanantaina Pelicans kävi Pohjois-Amerikan pelaaja-apajilla ja lainasi NHL-organisaatioista hyökkääjä Otto Sompin ja puolustaja Oskari Laaksosen.

Somppi voitti alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden vuonna 2016 ja Laaksonen alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden 2019.

– Laaksonen on todella hyvä kiekollinen puolustaja. Erittäin pelirohkea ja taitava, joka tykkää tehdä peliä. Hienoa, että saamme nauttia miehen otteista täällä Lahessa, päävalmentaja Tommi Niemelä kuvaili Pelicansin verkkosivuilla.

Laaksonen, 21, siirtyy Lahteen Buffalon ja Somppi, 22, Tampa Bayn organisaatiosta.

– Somppi on todella taitava sentteri, joka on samaan aikaan luotettava kahden suunnan hyökkääjä, mutta pystyy tekemään myös pisteitä. Hän on vielä vähän tuntemattomampi suomalaisille, mutta pelannut jo kaksi vuotta NHL-sopimuksen alla. Kyseessä on erittäin potentiaalinen tulevaisuuden huippupelaaja, Niemelä sanoi.

Mestiksessäkin pelaajahankintauutinen

Kiekko-Vantaa nappasi kovan vahvistuksen torstaina käynnistyvään jääkiekon Mestikseen, kun se pestasi hyökkääjä Matias Soinnun. Tamperelaislähtöinen hyökkääjä on pelannut 351 Liigan runkosarjaottelua Ilveksessä ja TPS:ssä pistein 56+75=131.

Kahden viime kauden aikana Sointu kiekkoili Italiassa, Ruotsissa, Walesissa ja Itävallassa.

– Hän tuo joukkueeseen kokemusta, kärkiosaamista hyökkäyspäähän, taitoa ja vauhtia, päävalmentaja Mika Niskanen sanoi Kiekko-Vantaan verkkosivuilla.

Juniorivuosinaan Sointu pääsi maajoukkuepelien makuun ja edusti Suomea alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa 2008.

– Päivä kerrallaan tulen tekemään töitä ja saan edelleen pelata jääkiekkoa, mikä on tässä korona-aikana ollut vaikeaa. Tulen nauttimaan jokaisesta päivästä. Tuon joukkueeseen kokemusta ja pyrin omilla vahvuuksillani pelaamaan eli kiekollista peliä ja luisteluvoimaa tuon, 30-vuotias Sointu suunnitteli.

https://pelicans.fi/fi-fi/article/uutinen/otto-somppi-ja-oskari-laaksonen-lainalle-pelicans-paitaan/4355/

https://kiekko-vantaa.fi/ajankohtaista/2019/matias-sointu-vahvistaa-kiekko-vantaan-hyokkaysta

STT

Kuvat: