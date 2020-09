Huippuvuorilla jääkarhuhyökkäyksen kohteeksi joutuneen miehen kanssa samalla leirintäalueella yöpyi myös suomalainen

Jääkarhuhyökkäyksen kohteeksi joutuneen hollantilaismiehen kanssa samalla leirintäalueella yöpyi myös yksi suomalainen. Hollantilainen kuoli karhun hyökättyä hänen telttaansa. Leirintäalueella majoittui kyseisenä yönä yhteensä seitsemän ihmistä eri puolilta Eurooppaa.

Tiedot käyvät ilmi Huippuvuorilla oppaana työskentelevän suomalaismiehen STT:lle lähettämästä sähköpostista. Mies ei halua omaa tai jääkarhun uhriksi joutuneen ystävänsä nimeä julkisuuteen. Hän kertoo tapauksen järkyttäneen syvästi Huippuvuorten asukkaita ja siellä työskenteleviä ihmisiä. Mies ei itse ollut paikalla onnettomuuden tapahtuessa.

Jääkarhu hyökkäsi teltassaan yöpyneen 38-vuotiaan hollantilaismiehen kimppuun leirintäalueella lähellä itsehallintoalueen pääkaupunkia Longyearbyenia varhain perjantaina. Mies menehtyi myöhemmin vammoihinsa. Muut paikalla olijat eivät loukkaantuneet, mutta heidät vietiin terveysviranomaisten hoiviin saamaan kriisiapua.

Huomattuaan jääkarhun muut leirintäalueella majoittuneet ryhtyivät suomalaismiehen sähköpostinmukaan viranomaisohjeiden mukaisiin toimiin ja ampuivat jääkarhua. Karhu pääsi pakenemaan, mutta se löydettiin myöhemmin kuolleena läheiseltä pysäköintialueelta.

Leirintäalueen tapahtumista on käynnistetty viranomaistutkinta, kerrotaan Huippuvuorten kuvernöörin verkkosivuilla. Myös kuvernöörin verkkosivuilla julkaistun tiedotteen mukaan leirintäalueella oli paikalla yksi suomalainen. Lisäksi paikalla oli kolme saksalaista, norjalainen ja italialainen.

Huippuvuorilla liikkuvia ohjeistetaan jääkarhuista

Hyökkäyksessä kuollut mies oli kokenut Huippuvuorten matkailija ja tietoinen jääkarhuriskistä, kertoo BBC.

BBC:n mukaan kyseessä oli kuudes kuolemaan johtanut jääkarhun hyökkäys Huippuvuorilla viiden vuosikymmenen aikana. Edellisen kerran jääkarhu tappoi ihmisen Huippuvuorilla vuonna 2011, kun 17-vuotias brittituristi kuoli ja neljä muuta loukkaantui karhun hyökkäyksessä.

Huippuvuorilla on koostettu viralliset liikkumis- ja toimintaohjeet niin, että alueella liikkuvat eivät joutuisi tekemään liian läheistä tuttavuutta jääkarhujen kanssa.Sekä karhujen että ihmisten vahingoittumiselta halutaan välttyä.

Ohjeiden mukaan jääkarhuja ei saa missään olosuhteissa lähestyä, seurata, etsiä tai häiritä.

Huippuvuorilla asutusalueiden ulkopuolella liikkuvien suositellaan kantavan mukanaan riittävän järeää asetta, jolla pystyy säikäyttämään jääkarhun matkoihinsa tai tarvittaessa puolustautumaan. Jääkarhujen kerrotaan olevan arvaamattomia ja nopeita liikkeissään, jos ne päätyvät hyökkäämään.

Huippuvuorilla asuu vajaat 3 000 ihmistä ja tuhatkunta jääkarhua.

Ilmaston lämpenemisestä aiheutuvan merijään hupeneminen on vaikeuttanut myös jääkarhujen luontaisia saalistusmahdollisuuksia. Kaikilla arktisilla alueilla on havaittu jääkarhujen hakeutuneen ruoan saalistusreissuillaan yhä lähemmäs ihmisasutusta.

Henrietta Nyberg

STT