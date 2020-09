Ihme ja Kumman radio kuuluu kohta kauas

Erityisnuoria työllistävällä salolaisella Ihme ja Kummalla on jo vuodesta 2015 lähtien ollut oma radioasema, jonka kuuluvuus ulottuu kohta koko Saloon.

Taajuudella 90,3 MHz kuuluva Radio Ihme ja Kumma on saanut Lounean sponsoroimana tehokkaamman lähettimen ja antennin, joka nostettiin Karjaskylän mastoon perjantaina. Uuden lähettimen teho on 500 wattia, kun vanhan lähettimen teho on ollut 50 wattia. Uusi antenni asennettiin mastoon 60 metrin korkeuteen, eli se on 130 metrin korkeudella meren pinnasta.

– Näillä välineillä tulee teknisesti ihan ammattitason lähetys, sanoo Lounean projektipäällikkö Mika Pulkkinen.

Radio Ihme ja Kumma on tähän asti kuulunut vain noin 10 kilometrin säteellä Salon keskustasta, mutta lokakuun alusta alkaen kuuluvuus laajenee ulottumaan ehkä jopa Turkuun saakka. Ihme ja Kumman väki on asiasta innoissaan ja valmistautuu 1. lokakuuta tehtävään juhlalähetykseen.

Keväällä Ihme ja Kumma sai Juha Punta säätiöltä avustuksen, jonka turvin se sai käynnistettyä nettiradion. Nettiradion kautta Radio Ihme ja Kummaa voi kuunnella missä vain. Nyt aseman kuuluvuus paranee myös radiovastaanottimissa.

– Emme olisi pystyneet tähän ilman Louneaa. Radiommehan ei ole kaupallinen, joten aina emme tiedä, miten saisimme rahoitettua sen toiminnan. Mutta se on näiden nuorten ääni. Se antaa heille onnistumisen mahdollisuuksia, avartaa heidän maailmaansa ja tarjoaa mahdollisuuden päästä erilaisiin paikkoihin. Siksi olemme kokeneet radion tärkeäksi, kuvailee Ihme ja Kumma Tuki ry:n puheenjohtaja Jorma Nurminen.

Ihme ja Kumman radioasemalta tulee musiikkia kellon ympäri, ja arkisin klo 10–16 kuullaan nuorten toimittajien tekemää lähetystä. Tällä hetkellä toimituksen vahvuudessa on neljä erityisnuorta: Sasu Uusi-Illikainen, Anais Lehdonvalo, Julius Auranen ja Axel Alén. Tiimiä ohjaa työharjoittelua tekevä Aada Aaltonen, joka on Salon seudun ammattiopiston perustason ensihoidon opiskelija.

– Otamme mielellämme mukaan myös lisää toimittajia. Jos on kiinnostunut radiotyöstä, kannattaa ottaa yhteyttä, Nurminen kannustaa.

Ajatuksena on, että jokaisella toimittajalla olisi oma intohimonsa, jonka alueelta hän voi tehdä juttuja. Nykyisistä toimittajista Anais Lehdonvaloa kiinnostavat historia ja fantasia, Julius Aurasta erilaiset harrastukset ja Sasu Uusi-Illikaista urheilu ja musiikki.

Esimerkiksi Sasu Uusi-Illikaiselle Ihme ja Kumman radio on ollut väylä toteuttaa oma unelmansa.

– Olen lapsesta asti pitänyt musiikista ja penkkiurheilusta. Olen aina kuunnellut paljon radiota, ja lisäksi minulla on yli 4 000 cd-levyä. Jo pienenä minulla oli haaveena, että pääsisin radiojuontajaksi, hän kertoo.

Uusi-Illikainen aloitti työskentelyn Radio Ihme ja Kummassa syksyllä 2017. Nyt hän on radion päätoimittaja ja urheiluvastaava.

– Päätoimittajana olen paljon äänessä ja välillä laadin soittolistoja. Musiikkipäällikkönä toimii Jorma Nurminen. Me soitamme vähän vanhempaa musiikkia – sellaista, mitä muut kanavat eivät soita, Uusi-Illikainen kuvailee.

Hän nauttii radiotyöstä ja erityisesti siitä, että siinä saa tavata erilaisia ihmisiä.

– Viime viikolla studiovieraanani oli näyttelijä Anu Hälvä. Ensi viikolla vieraakseni ovat tulossa LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen ja pelaaja Noora Kosonen, Uusi-Illikainen paljastaa.