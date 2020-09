Ilmastohuoli lastenlasten puolesta

On väärin, jos jätämme tämän lapsenlapsillemme. Näin tiivisti perniöläispariskunta huolensa lämpenevää ilmastoa kohtaan kansainvälisenä ilmastolakkopäivänä Salon kaupungintalon edustalla perjantaina.

– Ihmiset ovat unohtaneet, että ovat osa luontoa, Karin-Astrid Söderlund muistuttaa.

– Meidät on aina saatu uskomaan, että tekniikka hoitaa, sanoo puolestaan Staffan Söderlund.

Heidät havahdutti ilmaston puolesta nuori ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg , joka sai pari vuotta sitten aikaan maailmanlaajuisen liikehdinnän ilmaston puolesta. Hän ja muut nuoret aktivistit ryhtyivät ilmastolakkoon Ruotsin parlamentin edessä.

Siitä syntyi Fridays For Future -liike, joka vaatii päättäjiltä ilmastotekoja.

Söderlundun pariskunta liittyi Salon kaupungintalon edustalla perjantaisin pidettyihin ilmastomielenilmauksiin viime vuoden keväällä. Salon tapahtumat käynnistyivät jo edeltäneen vuoden puolella.

– Meitä on ollut pieni ryhmä, mutta koronan vuoksi viime keväänä tapahtumat siirtyivät nettiin, kertoo aktiivisesti kohtuusliikkeessä toimiva pertteliläinen Paula Lönnemo .

Nyt kansainväkisenä ilmastolakkopäivänä ilmastosta huolestuneet kansalaiset lähtivät taas plakaattien kera liikkeelle. Samalla ryhmä päätti jatkaa konkreettisia perjantain mielenilmauksia kaupungintalon edustalla.

Lönnemo haluaa muistuttaa, että vaikka ilmastonmuutos ei vielä vaikuttaisi meihin, on paikkoja, joissa seuraukset ovat jo nyt katastrofaaliset. Tämä oli myös maailmanlaajuisen tapahtuman teema ja siihen osallistuttiin yli 3 000 tapahtuman kautta.

Salon tapahtumaan toivottiin myös kaupunginjohdosta edustajaa, mutta hän ei päässyt tulemaan, joten he jättivät oman viestinsä kirjallisena kaupunginjohtajan sijaiselle. Sama teksti lähetettiin myös Salon päättäjille.

– Salon ilmasto-ohjelma on päivitettävä, Lönnemo sanoo.

Hän sanoo, että Salo ei ole jäänyt aivan toimettomaksi, mutta nyt kaupunkia halutaan kirittää, jotta Salo olisi enemmän etunenässä kuin jälkijunassa.

Ilmastolakkolaiset toivovat kaupungilta konkreettisiin asioihin panostamista, kuten esimerkiksi lajittelun, keräyksen ja uusiokäytön edelleen edistämistä.

Huoli lapsista ja lapsenlapsista on myös halikkolaisella ilmastotapahtumaan osallistuneella Helena Ahosella . Hän halusi tulla osoittamaan mieltä myös kunnioituksesta planeettaamme kohtaan.

– Meillä on vain yksi planeetta, hän muistuttaa.

Ahonen sanoo, että elämä rakentuu kolmen peruselementin varaan: maa, vesi ja ilma.

Hän haluaa nostaa esille myös luonnon, joka on hänelle tärkeä ja joka on nyt korona-aikana tullut monelle muullekin tärkeäksi paikaksi virkistyä. Ahonen on huolissaan metsien hakkuista, jotka heijastuvat nekin ilmastoon.