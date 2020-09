Intia ohitti Brasilian, maassa nyt toiseksi eniten koronatartuntoja maailmassa

Intia on ohittanut Brasilian koronatartuntojen määrässä, ja maassa on todettu nyt toiseksi eniten tartuntoja maailmassa.

1,3 miljardin asukkaan maassa on todettu nyt 4,2 miljoonaa koronatartuntaa.

Maassa on raportoitu myös maailman korkeimpia päiväkohtaisia tartuntalukuja viime päivinä. Pelkästään kuluneen vuorokauden aikana maassa on todettu yli 90 000 uutta tartuntaa.

Tartuntojen määrä voi olla suurempikin, koska maassa ei ole testattu tarpeeksi ihmisiä.

Suurista tartuntamääristä huolimatta Intiassa on hiljalleen höllennetty koronarajoituksia.

Eniten koronatartuntoja maailmassa on todettu Yhdysvalloissa, jossa niitä on todettu 6,25 miljoonaa.

STT

