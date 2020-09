IS: Suomen urheiluliitto esittää Ilkka Kanervaa Olympiakomitean puheenjohtajaksi

Suomen urheiluliitto (SUL) esittää veteraanipoliitikko Ilkka Kanervaa Olympiakomitean puheenjohtajaksi, uutisoi Ilta-Sanomat. Lehden mukaan SUL on esittänyt Kanervaa Olympiakomitean ehdollepanotoimikunnalle, joka etsii ehdokkaita puheenjohtajuudesta luopuvan Timo Ritakallion seuraajaksi.

Kanerva, 72, on ollut kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 1975 lähtien. Hän on SUL:n kunniapuheenjohtaja ja kuului Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallitukseen 2003-2011.

– Sanoin, että mennään näin, jos SUL niin viisaaksi katsoo, Kanerva kommentoi IS:lle.

Atlantan olympiakisoissa Kanerva toimi Suomen joukkueen ylijohtajana.

STT

