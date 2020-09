Jääkiekon Liiga suosittaa kasvomaskien käyttöä, fanitapaamiset jäissä

Jääkiekon Liiga toivoo yleisön käyttävän kasvomaskeja, kun maan palloilun suosituin sarja valmistautuu lokakuussa alkavaan uuteen sarjakauteen. Kasvomaskisuositus on yksi Liigan tiistaina julkistamista turvaohjeista.

Kauden on määrä alkaa 1. lokakuuta ottelulla HPK-Kärpät. Päivää myöhemmin muut joukkueet avaavat ottelunsa.

Liiga korostaa ohjeissaan katsojien lisäksi urheilijoiden ja muun henkilökunnan turvallisuutta. Koronaviruspandemia vaikuttaa kaikkien toimiin otteluissa.

– Yhteistyössä vastuullisesti toimimalla huolehdimme Liigan onnistumisesta myös näinä haastavina aikoina, kommentoi Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi.

Toimintaohjeet tulevat käyttöön Liigan alkaessa, ja jos viranomaismääräykset muuttuvat kesken kauden, ohjeet päivittyvät.

Yleisön kannalta merkittävä uudistus on maskisuosituksen, käsihygienian ja turvavälien lisäksi muun muassa liikkumisen entistä tarkempi ohjeistus jäähalleissa.

– Yleisölle informoidaan selkeästi esimerkiksi teippausten, köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä, miten jäähallissa ja sen ulkopuolella liikutaan, jotta ruuhkat vältetään, ohjeet lupaavat.

Yleisöltä toivotaan myös pääsylippujen ostamista ennakkoon, korttien käyttöä maksuvälineinä ja maanantaina julkistetun Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa.

Koronatestit ennen kauden alkua

Liigapelaajat ja sarjan erotuomarit testataan koronaviruksen varalta ennen kauden alkua. Joukkueiden jäsenten kontaktit muihin ihmisiin minimoidaan, joten esimerkiksi fanitapaamisia tai aitiovierailuja ei tehdä. Myös median liikkumista halleissa rajoitetaan, ja haastattelut tehdään puhelimitse tai muunlaisin etäyhteyksin.

Urheilijat, joukkueiden taustahenkilöt ja erotuomarit käyttävät kasvomaskia hallille tullessaan ja sieltä poistuessaan. Urheilijoiden pitää myös välttää ylimääräisiä tapahtumia ja kokoontumisia vapaa-aikanaan.

Liiga korostaa, että ottelutapahtumaan saa osallistua vain terveenä. Pelaajien lisäksi sääntö koskee katsojia ja hallien henkilökuntiin kuuluvia.

Jääkiekon pääsarja haluaa ohjeistuksella varmistaa, että kausi pystytään pelaamaan. Jos koronavirusaltistuksia sattuu jäähalleissa, tavoite vaikeutuu ja seurojen talous vaarantuu.

Kaija Yliniemi

STT

