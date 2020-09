”Jalat arjen kuralätäköissä” – Saarikko vei keskustan puheenjohtajuuden selvin luvuin

Keskustan uusi puheenjohtaja Annika Saarikko pyytää keskustalaisia kulkemaan mukanaan ja korjaamaan ja opastamaan, kun aihetta on. Seuraavana ponnistuksena edessä ovat kevään kuntavaalit.

Saarikko sanoi tulkitsevansa, että hänen saamansa äänet olivat ääniä luottamuksen rakentamiselle ja yhteistyökykyiselle ja iloisemmalle keskustalle.

– Puheenjohtajana tulen toimimaan palvelutehtävässä tulevaisuususkon ja rohkeuden vahvistamiseksi. Tämä on erikoinen aika, ja tässä ajassa moni kaipaa keskustan malttia ja maalaisjärkeä.

Saarikko sanoi tuntevansa vastuunsa vaativasta vaalista ja sen herättämistä tunteista.

– Joillekin teistä täällä tänään kyynel on pettymyksen kyynel, toisIlle puolestaan ilon kyynel. Hyvät ystävät, kunnioitetaan tänään ja tästä eteenpäin myös toinen toistemme tunteita ja käyttäydytään hyvin.

Saarikko sanoi olevansa sitoutunut työhönsä ja olevansa samalla koko perheensä kanssa uuden alussa.

– Te saatte minusta johtoonne puheenjohtajan, joka on vankkumattoman sitoutunut poliittiseen työhönsä. Ja samalla saatte naisen, jolla on jalat arjen kuralätäköissä ja pyykkikone pyörimässä.

Kulmuni pyysi tukea uudelle puheenjohtajalle

Puheenjohtajakisan hävinnyt Katri Kulmuni vetoaa keskustalaisiin, että he tukisivat uutta puheenjohtaja Saarikkoa. Vuosi puolueen puheenjohtajana on ollut hänen mukaansa ainutlaatuinen.

Kulmuni sanoi vain hetki äänestystulosten julkistamisen jälkeen puolueväelle, että hänen taistelunsa suomalaisten ja keskustalaisten puolesta jatkuu.

– Tässä seisoo nainen, joka olisi halunnut toteuttaa johtajuutta joukkojen keskeltä ja pitää korvan ajan koko ajan kuulolla, antaa kaiken liikenevän aikansa myös omalta osaltaan tulevaan kuntavaalityöhön. Tämä ei tällä kertaa riittänyt. Te valitsitte vielä enemmän, Kulmuni sanoi.

Saarikon sävy voitonpuheessa oli samalla tavalla sovinnollinen. Hän sanoi puolueen tarvitsevan Kulmunia jatkossakin ja vakuutti ovensa olevan tälle aina auki.

Valittiin jo ensimmäisellä kierroksella

Tiede- ja kulttuuriministerinä toimiva Saarikko sai keskustan puheenjohtajaäänestyksessä 1 157 ääntä. Saarikko sai yli puolet annetuista äänistä ja valittiin siten puolueen johtoon ensimmäisellä kierroksella.

Katri Kulmuni sai 773 ääntä. Kulmuni on johtanut puoluetta vuoden.

Kansanedustaja Petri Honkonen sai keskustan puheenjohtajavaalissa 308 ääntä, yrittäjä Ilkka Tiainen 22 ja Jari Tasanen 4 ääntä. Vaalissa annettiin yhteensä 2 264 hyväksyttyä ääntä. Kolme ääntä hylättiin.

Keskustan puoluekokous on koolla Oulussa ja 15 muulla paikkakunnalla.

Saarikko on 36-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja Oripäästä Varsinais-Suomesta. Hän palasi elokuussa vanhempainvapaalta tiede- ja kulttuuriministerin tehtävään saatuaan vajaa vuosi sitten toisen lapsensa.

Hän toimi viime hallituskaudella perhe- ja peruspalveluministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

Kulmuni ehti johtaa keskustaa vuoden ajan. Hänet valittiin tehtävään viime vuoden syyskuussa Kouvolan puoluekokouksessa, jossa hän päihitti puolustusministeri Antti Kaikkosen.

Vaihtoehdon ja itseluottamuksen asialla haastajaksi

Saarikko on toiminut myös puolueen varapuheenjohtajana ja ministereiden erityisavustajana.

Häntä soviteltiin puheenjohtajan paikalle jo viime vuonna, mutta tuolloin hän jätti ehdokkuuden väliin vedoten perhetilanteeseensa.

Heinäkuun lopussa Saarikko ilmoitti haastavansa Kulmunin. Hän perusteli päätöstään muun muassa yhteydenotoilla, joista voi päätellä keskustaväen kaipaavan vaihtoehtoa.

Saarikko on painottanut kampanjassaan etenkin sosiaalikysymyksiä, kuten eriarvoisuuden torjumista ja perheiden hyvinvointia.

Hän on puhunut myös tarpeesta vahvistaa keskustalaisten itseluottamusta ja lisätä aktiivisuutta esimerkiksi omien aloitteiden suhteen.

Saarikko on naimisissa demaritaustaisen Erkki Papusen kanssa, jolla myös kokemusta ministerin erityisavustajana. Saarikko on kuvannut perheen elävän todeksi maaseudun ja kaupungin yhdistämisen megatrendiä, jossa työpaikat ja perheen arki ovat Helsingissä ja sukutalo ja perheen nykyinen koti Oripäässä.

Anniina Luotonen, Susanna Jääskeläinen

STT

Kuvat: