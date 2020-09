Jokerit pelaa kotiottelunsa tutussa areenassa – katsojamäärä rajataan 4 500 ihmiseen

Jokerit pelaa KHL-jääkiekkokauden 2020-2021 kotiottelunsa edelliskausien tapaan Helsingin areenassa. Tällä hetkellä voimassa olevien sisätilojen yleisötapahtumien rajoitusten takia hallin katsomoon pääsee enintään 4 500 ihmistä.

Kotiotteluissaan Jokerit noudattaa KHL:n koronavirustoimia. Vierasjoukkueet saapuvat Helsinkiin tilauslennoilla, pysyttelevät hotellissa eristetyissä tiloissa ja siirtyvät pelihalliin linja-autolla. Areenan kaukalotasolla on niin sanottu puhdas alue. Sinne pääsevät vain KHL:n koronatestauksen piirissä olevat ihmiset, joilla on voimassa oleva negatiivinen testitulos.

Jokerit avaa kautensa lauantaina vieraspelillä Riiassa. Ensimmäinen kotipeli on ohjelmassa ensi keskiviikkona Neftehimik Nizhnekamskia vastaan.

https://www.jokerit.com/jokerit-pelaa-kauden-2020-21-kotiottelunsa-hartwall-arenassa

STT

