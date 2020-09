Joulun brittituristeille etsitään matkaväylää Suomeen – Lintilän mukaan pelissä 100 miljoonaa euroa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvostelee tiukasti matkailun liikennevaloja, jotka terveysviranomaiset esittelivät vasta viime viikolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti viime viikolla liikennevalot, jotka kuvaavat koronariskiä eri maissa. Ne eivät korvaa hallituksen rajapäätöksiä, mutta havainnollistavat koronariskiä eri maissa.

Liikennevalojen mukaan tällä hetkellä turvallista olisi matkustaa ainoastaan Unkariin, Viroon ja Latviaan. Muista maista saapuville suositellaan kahden viikon karanteenia.

Lintilän mukaan nykyinen turvallisen matkailun raja 8-10 tapausta 100 000 ihmistä kohti on aivan liian matala eikä siitä ole mitään edellytyksiä pitää kiinni. Raja pitäisi hänen mielestään nostaa 25 tapaukseen.

Hallitus neuvottelee Lintilän mukaan torstaina siitä, miten muun muassa brittituristien joululomamatkat Lappiin voitaisiin varmistaa. Pohdinnassa on erilaisia malleja matkustuskuplasta tai -käytävästä, jonka toteuttamiseen voisi liittyä myös koronatesti tai testejä.

Päätöksillä on Lintilän mukaan kiire, koska Britannian isot matkatoimistot tarvitsevat tiedon joulusesonkia varten syyskuun puolivälissä.

– Se on muistaakseni noin nelisensataa charteria ja 100 miljoonaa rahaa. Aika haasteellinen tilanne.

Lintilän mukaan työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan uutta hybridimallia. Hän kertoo, ettei ole juuri nyt ollut yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön.

– Kyllähän tässä ajan myötä on havainnut, että STM on aika nihkeä tilanteen avaamiseen, Lintilä vastaa kysymykseen siitä, onko ministeriöiden välillä ristivetoa.

Lapin matkailun suuryhtiö North European Invest kertoi maanantaina isoista yt-neuvotteluista omistamissaan yhtiöissä. Neuvotteluiden tulos vaikuttaa yhteensä noin 2 000 työntekijään. Huonoja uutisia eri yhtiöiltä pelätään tulevan vielä lisää.

Matkailualalla työskentelee Suomessa yli 140 000 ihmistä. Vuonna 2018 tarkka luku oli 142 100 henkilöä, mikä oli 5,4 prosenttia kaikista Suomen työllisistä.

Suomen poikkeuslupa rajatarkastuksiin erääntyy

Erikoisryhmille tarvittaisiin Lintilän mukaan vakiomalli, jolla heidän matkailunsa mahdollistetaan. Tämä koskee myös erityisosaajia. Esimerkiksi tarpeellisia ydinvoimaloiden asiantuntijoita ei hänen mukaansa voi pitää kahta viikkoa karanteenissa.

– Tuolla tiukkuudella ajamme myös Finskin erinomaisiin ongelmiin. Kisa lentopuolella tulee olemaan kova. Siinä, että saa oman slotit (lentoaikataulut) säilytettyä Euroopan pääkentillä tulee varmasti olemaan tehtävää.

Schengen-maiden välillä ei yhteisestä sopimuksesta ole rajatarkastuksia. Poikkeustilanteissa tarkastukset voidaan kuitenkin palauttaa kuten moni maa on tehnyt koronakriisissä. Tilapäiset rajatarkastukset saa ottaa käyttöön kuudeksi kuukaudeksi, joka Suomen osalta umpeutuisi 18. syyskuuta. Käytännössä aikarajoista on joustettu EU:ssa viime vuosina, kun esimerkiksi Ruotsi, Norja ja Tanska ovat vedonneet terroriuhkaan ja maahanmuuttoon.

STT

Kuvat: