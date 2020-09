Jukurien alle 20-vuotiaiden joukkueessa kolme koronatartuntaa, liigajoukkueen pelaajia altistunut

Kolmella jääkiekkoseura Jukurien alle 20-vuotiaiden miesten joukkueen pelaajalla on todettu koronavirustartunta. Mikkeliläisseuran mukaan tartunnat todettiin maanantai-iltana. Sairastuneet ovat lieväoireisia, ja he ovat kotihoidossa.

Jukurien alle 20-vuotiaiden joukkue ja sen kanssa tekemisissä olleet valmentajat ja muut toimihenkilöt on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote selvittää altistuneiden kokonaismäärää. Alustavasti tiedossa on kymmeniä altistuneita, ja joukossa on myös viisi Jukurien liigajoukkueen pelaajaa.

Osa sairastumisiin johtuneista altistumisista on tapahtunut seuran mukaan muualla kuin urheilutoiminnassa.

Sairaustapaukset ja altistukset vaikuttavat nuorten SM-liigan otteluohjelmaan. Jukurit pelasi viime perjantaina Hämeenlinnassa ja lauantaina Kouvolassa.

STT

