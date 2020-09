Pitkän linjan bluegrass-muusikko Jussi Syren saapuu bändinsä kanssa torstaina keikalle Somerolle. Amerikkalaista perinnemusiikkia soittava Jussi Syren and The Groundbreakers on Yhdysvaltain ulkopuolella toimivista bluegrass-yhtyeistä aktiivisin. Sen levyt soivat säännöllisesti Amerikan radioasemilla.

Bändi on tehnyt kiertueita useissa Euroopan maassa ja kiertänyt toistakymmentä Yhdysvaltojen osavaltiota. Tänä vuonna Jussi Syren and the Groundbreakers valittiin esiintymään Amerikan suurimpaan bluegrass-tapahtumaan World of Bluegrass. Koronapandemian takia se joudutaan järjestämään virtuaalisesti. Kuun vaihteessa lähetettävän virtuaalifestivaalin keikat on jo kuvattu.

– Hyvää tässä on se, että kaikki tänä vuonna mukaan valitut pääsevät esiintymään ensi vuoden tapahtumaan paikan päälle, ellei mitään uutta katastrofia tule, Syren iloitsee.

– Valinta on meille iso asia. Tapahtumassa ei 35 vuoden aikana ole juurikaan ollut muista kuin amerikkalaisia esiintyjiä.

Ensi vuoden World of Bluegrass osuu sopivasti syksyyn, johon bändille on jo valmiiksi sovittuna kolmen viikon kiertue Yhdysvaltoihin.

Sastamalan Kiikassa asuva tuottelias biisintekijä Jussi Syren on soittanut bluegrassia varhaiselta 1980-luvulta asti. The Groundbreakersissa hän soittaa mandoliinia. Bändiin kuuluvat myös banjisti Tauri Oksala Helsingistä, kitaristi Juha-Pekka Putkonen Heinolasta ja basisti Tero Mäenpää Tampereelta.

Keikkamyyntivalmennusta pitkään tehnyt Jussi Syren kouluttaa nykyään muusikoita myös lavaesiintymiseen. Hän painottaa koulutuksessaan fiiliksen nostamisen taitoa.

Syren muistuttaa, että yleisö ei tule keikalle arvioidakseen esiintyjien laatua eikä kuulemaan virheettömiä esityksiä, vaan kokemaan elämyksiä ja irrottautumaan arjesta.

– Konserttiin tullaan hakemaan fiilistä ja elämystä. Live-tilanne on kokonaisvaltainen: mukana on esitettävän musiikin lisäksi visuaalisuus ja tunnelma. Yleisö tuskin noteeraa eikä ainakaan välitä, jos jossain kohtaa tulee väärä ääni tai joku sana unohtuu, Syren korostaa.

– Jos esiintyjän energia menee täydellisyyden tavoitteluun, unohtuu pääasia eli elämyksen tuottaminen. Se olisi kaikkien alojen esiintyjien, ei pelkästään laulajien ja soittajien, syytä muistaa.

Aktiivisesti keikkaileva Jussi Syren and the Groundbreakers tekee 60–70 keikkaa vuodessa. Jopa koronavuonna määrä nousee yli 60 keikan.

– Koronan takia perumaan jouduttuja keikkoja on saatu hyvin korvattua, Syren toteaa.

Groundbreakers esiintyy niin saleissa ja baareissa kuin seurakuntien tiloissa. Jussi Syren sanoo kirkkokonserteillekin olevan kysyntää: osa yleisöstä lähtee mieluummin keikalle konserttityyppiseen paikkaan ja osa anniskeluravintolaan, mutta osalle käyvät molemmat miljööt.

Somerolla bändi esiintyy seurakuntakeskuksessa, jossa keikan ohjelmistossa painottuu gospel-musiikki.

– Gospelilla on iso merkitys bluegrassin tyylisuunnassa.

Syren lupaa Somerolle musiikillisesti laajan kattauksen kantrilegenda Hank Williamsin tuotannosta metodistivirsiin ja hänen omiin sävellyksiinsä.

– Keikka on akustinen ja sisältää paljon lauluharmonioita.

Vuonna 1995 perustettu Jussi Syren and the Groundbreakers on julkaissut toistakymmentä albumia. Viime vuonna ilmestyneellä Bluegrass Headquarters -levyllä vierailee Grammy-voittaja, amerikkalainen bluegrass-viulisti Michael Cleveland. Seuraavaksi ilmestyy joululevy, joka on jo äänitetty ja miksattu.

– Joululevy tulee ulos lokakuun viimeisellä viikolla ja sisältää tietenkin myös klassikoita, joihin bluegrass antaa uutta näkökulmaa. Yksi kappaleista on Pekka Simojoen Tulkoon joulu, joka on jo aiemmin käännetty englanniksi nimellä Christmas has come, Syren kertoo.

Bändi teki aikoinaan myös Itse Valtiaat -animaatiosarjan tunnusmusiikin. Vuonna 2005 se julkaisi levyn Heartagrass, joka sisälsi bluegrass-versioita HIM-yhtyeen tuotannosta.

Jussi Syren and The Groundbreakers Someron seurakuntakeskuksessa (Härkäläntie 1) torstaina 24.9. klo 19. Ohjelma 10 euroa.