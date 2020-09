Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen eroaikeita tänään – taustalla hallituksen jäsenen rikosepäily

Jyväskylässä kaupunginvaltuusto päättää tänään, asettaako se tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Jos valtuusto päättää asettaa tilapäisen valiokunnan, se myös muun muassa valitsee valiokuntaan 5-7 jäsentä ja näille varajäsenet.

Tilapäisen valiokunnan perustamista esitti kaupunginhallitus. Taustalla on murhan yrityksestä epäillyn valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Teemu Torssosen tapaus. Torssonen ei ole suostunut eroamaan luottamustehtävistään.

– Valtuustoryhmät ovat hyvin yksiselitteisesti sitä mieltä, että luottamusta Torssoseen ei voi olla. Torssoseen on oltu yhteydessä, mutta hänellä ei näillä näkymin ole valmiutta itse tehdä ratkaisua, sanoi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) viime viikolla.

Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsän Jämsänkoskella heinäkuussa. Väkivallanteon uhriksi joutui perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja.

Valtuusto ei ota kantaa mahdolliseen syyllisyyteen

Jos Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen, nimitettävään tilapäiseen valiokuntaan tulee todennäköisesti edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Kaupunginhallituksen jäsenet eivät jääviyssyistä voi kuulua valiokuntaan.

Kuntalain mukaan rikoksesta epäilty valtuutettu voidaan erottaa luottamustehtävistään, jos häntä vastaan on nostettu syyte. Torssosta vastaan syytettä ei ole, vaan hän on nyt tutkintavankeudessa. Laki mahdollistaa kuitenkin sen, että koko luottamuselin eroaa ja sen tilalle valitaan uusi.

Mäkinen korosti viime viikolla, ettei valtuusto ota kantaa Torssosen syyllisyyteen tai syyttömyyteen. Valtuuston tehtävänä on arvioida kaupunginhallituksen toimintakykyä sekä sitä, onko sillä nykyisellään valtuuston luottamus.

Keskusrikospoliisi tiedotti aiemmin, että kaksi miestä on vangittu murhan yrityksestä epäiltyinä. Toinen vangittu epäilty on äärioikeistovaikuttaja Tero Ala-Tuuhonen.

STT

