Jyväskylän kaupunginvaltuusto on asettanut tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Yksimielinen päätös tehtiin Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Valtuusto on valinnut valiokuntaan jäsenet ja heille varajäsenet.

Taustalla on murhan yrityksestä epäillyn valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Teemu Torssosen tapaus. Torssonen ei ole suostunut eroamaan luottamustehtävistään.

Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsän Jämsänkoskella heinäkuussa. Väkivallanteon uhriksi joutui perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja.

STT

