Jyväskylässä lähes sata karanteeniin, koronatartunta kahdessa opinahjossa

Jyväskylässä on määrätty karanteeniin yhteensä liki sata ihmistä kahdessa oppilaitoksessa, joissa on todettu koronatartunta. Jyväskylän kaupunki kertoi asiasta torstaina tiedotteessaan.

Norssin lukiossa todetun tartunnan vuoksi joutui karanteeniin 56 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. He olivat altistuneet tartunnalle 7. syyskuuta.

Myös Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ilmeni yksittäinen koronatartunta. Sen vuoksi joutui karanteeniin 30 opiskelijaa. He olivat altistuneet tartunnalle 3. syyskuuta.

Karanteeniin asettaminen ei automaattisesti tarkoita, että siihen määrätty olisi saanut tartunnan. Karanteenilla rajoitetaan kulkemista, kunnes tiedetään, onko altistuminen aiheuttanut tartunnan.

STT