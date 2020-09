Kainuussa on laajan korona-altistuksen seurauksena karanteenissa noin 200 ihmistä, kertoo Kainuun sote. Ilman uusia tartuntoja karanteenien määrä puolittuu viikon kuluessa.

Kuhmossa viime viikon perjantaina ilmenneestä korona-altistuksesta on löytynyt yhteensä 25 koronatartuntaa. Tartunnoista 23 on todettu Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.

STT

