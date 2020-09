Kaliforniassa yli 200 jumiin jäänyttä retkeilijää pelastettiin metsäpalojen tieltä

Yhdysvaltojen Kaliforniassa yli 200 ihmistä pelastettiin armeijahelikoptereilla nopeasti leviävien maastopalojen tieltä, kertovat viranomaiset.

Los Angeles Timesin mukaan retkeilijät pelastettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä paikallista aikaa.

Uutistoimisto AFP kertoo, että 20 evakuoiduista on viety sairaalaan. Ainakin kaksi loukkaantui vakavasti.

Yhdysvaltain kansalliskaartin päällikön, kenraali Daniel Hokansonin Twitterissä jakamasta kuvasta näkee, kuinka ihmiset ovat pakkautuneet helikopterin sisään.

– Yksinkertaisesti poikkeuksellista, henkiä pelastavaa työtä Kalifornian kansalliskaartilta, joka kuljetti yöllä lentoteitse yli 200 ihmistä turvaan välittömästä vaarasta, Hokanson tviittasi.

Los Angeles Times kirjoittaa, että retkeilijät olivat viranomaisten mukaan jääneet loukkuun, kun palo levisi Sierran kansallispuistossa Keski-Kaliforniassa sijaitsevan San Joaquin -joen yli. Ihmiset olivat paenneet suositulle virkistysalueelle.

Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä päätti jäädä puistoon.

Ennätyskuuma viikonloppu

Los Angeles Times kirjoittaa, että lauantai oli alueella ennätyskuuma ja sunnuntaista odotettiin vieläkin kuumempaa.

Perjantaina alkanut palo on viranomaisten levinnyt 18 400 hehtaarin alueelle. AFP kirjoittaa, että Creek Fire -nimellä kulkeva palo on yksi maastopalokauden suurimmista.

Osavaltio on kärsinyt helleaallosta ja maastopaloista, jotka ovat viime viikkoina riehuneet laajoilla alueilla. Palot ovat tuhonneet satoja rakenteita, ja kymmenet tuhannet kalifornialaiset ovat joutuneet evakuoitumana palojen tieltä.

